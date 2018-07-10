川普提名卡瓦諾 出任大法官

2018-07-10 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普9日在白宮宣布，提名華府巡迴上訴法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）接替聯邦最高法院大法官甘迺迪（Anthony Kennedy）7月底退休留下的空缺。