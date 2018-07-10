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川普提名卡瓦諾 出任大法官

2018-07-10 09:10聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普9日在白宮宣布，提名華府巡迴上訴法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）接替聯邦最高法院大法官甘迺迪（Anthony Kennedy）7月底退休留下的空缺。

這是川普第二次提名大法官，他去年提名戈薩奇（Neil Gorsuch）遞補已故大法官史卡利亞（Antonin Scalia）的空缺。

美國總統川普9日在白宮宣布，提名華府巡迴上訴法院法官卡瓦諾出任大法官。圖／取自白...
美國總統川普9日在白宮宣布，提名華府巡迴上訴法院法官卡瓦諾出任大法官。圖／取自白宮網站
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