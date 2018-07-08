親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

直擊／天后駕到！ 席琳狄翁首度來台雙胞胎兒子護駕

前NBA球員和警對峙 疑自戕身亡

台灣音樂展現魅力 嗨翻紐約中央公園

2018-07-08 22:56中央社 紐約7日專電

紐約中央公園「夏日舞台」音樂祭台灣之夜今天登場，從金曲獎得主林生祥的客語和「大佛普拉斯」配樂，到樂壇新生代的嘻哈與搖滾，台灣獨立音樂展現多元曲風，聽眾大呼過癮。

今年是「台灣之夜」（Taiwanese Waves）連續第3度參與中央公園「夏日舞台」（SummerStage）音樂祭，陣容包括甫獲第29屆金曲獎最佳單曲製作人林生祥領軍的生祥樂隊、華語輕饒舌先驅蛋堡及新銳搖滾樂團大象體操，在涼爽的夏日夜晚，現場擠進上千名熱情樂迷。

率先登台的生祥樂隊以「我庄」、「圍庄」開場，帶來招牌客語歌曲，並在樂迷尖叫聲中演唱「大佛普拉斯」片尾曲「有無」，滄桑的旋律搭配舞台大銀幕的畫面，彷彿將聽眾帶進「大」片的影像世界，搖滾樂團少見的嗩吶更添獨特風味。

生祥樂隊最後帶來「大」片另一首配樂「跟著董事長去衝浪」，團員玩心大開，從吉他、貝斯、嗩吶到打擊樂手，輪流用獨奏段落展現實力。林生祥在後台受訪時說，這首歌大家玩得最盡興。

林生祥表示，原本擔心時差導致嗓音不佳，最後狀況比想像中好，聽眾反應也很熱情。他說，紐約有眾多移民在當地求學、工作，希望這場活動不只華人參與，當地居民也能一起來聽台灣音樂，讓台灣透過音樂慢慢將訊息傳遞給全世界。

來自高雄的陳家翰首次參加「台灣之夜」，他說，在紐約聽到台灣樂團演出，感觸良多，講述石化產業破壞生態的「圍庄」，是他最喜歡的曲目。

第二組登台的3人團體大象體操，是本屆「台灣之夜」特別推薦的新秀，這支樂團近期和美國獨立音樂廠牌簽約，數學搖滾（math rock）曲風引人入勝，讓紐約客很有感覺。

紐約上班族肯塔（Kenta）與芊旖受訪表示，「台灣之夜」曲風多元、演出者各有千秋。生祥樂隊的演出新奇有趣，樂器與眾不同；大象體操則才華洋溢，樂風令人陶醉。

壓軸登場的蛋堡（本名杜振熙）帶來台式嘻哈，多次在美國演出的他來到饒舌發源地紐約，演出特別賣力，開場曲「如夢似幻」就將聽眾帶到他的音樂世界，突破語言隔閡，不少聽眾隨著節拍扭腰擺臀。

中央公園「夏日舞台」音樂祭是紐約市最具規模的夏季免費音樂節，有30多年歷史，素以曲風多元及指標性音樂人受邀演出聞名。台灣是亞洲第一個取得官方邀請函登上「夏日舞台」的國家，過去兩屆「台灣之夜」曾邀焦安溥（張懸）、旺福、滅火器樂團等音樂人登台。（編輯：高照芬）

紐約大佛普拉斯客語

相關新聞

芝加哥救護直升機墜落匝道 4人受傷

2018-07-08 14:36

非法入境美 尿布娃須得出庭才能找回爸媽

2018-07-08 13:20

美國飼主 年砸2.1兆寵毛小孩

2018-07-08 12:38

「豪華露營」新體驗 在紐約住狩獵營帳欣賞曼哈坦夜景

2018-07-08 12:25

澳洲裔市長槓白宮 成功獲准降半旗追悼遇害記者

2018-07-08 09:33

台美生技菁英 齊聚洛杉磯生技研討會

2018-07-08 08:52

提供變性手術、大麻 美國飼主砸2.1兆元寵毛小孩

2018-07-08 08:03

熱門文章

泰國岩洞水位大降30公分 受困13人可能徒步出洞

2018-07-08 12:30

馬斯克建議「迷你潛艇」救泰國受困少年足球隊

2018-07-08 08:46

慶祝英格蘭進四強 球迷嗨翻轟炸IKEA

2018-07-08 08:41

和大陸錢鬥！這兩國驚被挖牆角 狠砸重金穩地盤

2018-07-08 09:00

救援受困洞穴小球員 泰軍方：不久會再有4男孩走出來

2018-07-08 20:57

克魯曼：川普祭出的關稅簡直是「自毀」

2018-07-08 00:21

大雨重創西日本 逾70人不幸罹難

2018-07-08 18:29

泰國岩洞救援行動開始 最快今晚出洞

2018-07-08 11:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top