台灣音樂展現魅力 嗨翻紐約中央公園

2018-07-08 22:56 中央社 紐約7日專電



紐約中央公園「夏日舞台」音樂祭台灣之夜今天登場，從金曲獎得主林生祥的客語和「大佛普拉斯」配樂，到樂壇新生代的嘻哈與搖滾，台灣獨立音樂展現多元曲風，聽眾大呼過癮。

今年是「台灣之夜」（Taiwanese Waves）連續第3度參與中央公園「夏日舞台」（SummerStage）音樂祭，陣容包括甫獲第29屆金曲獎最佳單曲製作人林生祥領軍的生祥樂隊、華語輕饒舌先驅蛋堡及新銳搖滾樂團大象體操，在涼爽的夏日夜晚，現場擠進上千名熱情樂迷。

率先登台的生祥樂隊以「我庄」、「圍庄」開場，帶來招牌客語歌曲，並在樂迷尖叫聲中演唱「大佛普拉斯」片尾曲「有無」，滄桑的旋律搭配舞台大銀幕的畫面，彷彿將聽眾帶進「大」片的影像世界，搖滾樂團少見的嗩吶更添獨特風味。

生祥樂隊最後帶來「大」片另一首配樂「跟著董事長去衝浪」，團員玩心大開，從吉他、貝斯、嗩吶到打擊樂手，輪流用獨奏段落展現實力。林生祥在後台受訪時說，這首歌大家玩得最盡興。

林生祥表示，原本擔心時差導致嗓音不佳，最後狀況比想像中好，聽眾反應也很熱情。他說，紐約有眾多移民在當地求學、工作，希望這場活動不只華人參與，當地居民也能一起來聽台灣音樂，讓台灣透過音樂慢慢將訊息傳遞給全世界。

來自高雄的陳家翰首次參加「台灣之夜」，他說，在紐約聽到台灣樂團演出，感觸良多，講述石化產業破壞生態的「圍庄」，是他最喜歡的曲目。

第二組登台的3人團體大象體操，是本屆「台灣之夜」特別推薦的新秀，這支樂團近期和美國獨立音樂廠牌簽約，數學搖滾（math rock）曲風引人入勝，讓紐約客很有感覺。

紐約上班族肯塔（Kenta）與芊旖受訪表示，「台灣之夜」曲風多元、演出者各有千秋。生祥樂隊的演出新奇有趣，樂器與眾不同；大象體操則才華洋溢，樂風令人陶醉。

壓軸登場的蛋堡（本名杜振熙）帶來台式嘻哈，多次在美國演出的他來到饒舌發源地紐約，演出特別賣力，開場曲「如夢似幻」就將聽眾帶到他的音樂世界，突破語言隔閡，不少聽眾隨著節拍扭腰擺臀。

中央公園「夏日舞台」音樂祭是紐約市最具規模的夏季免費音樂節，有30多年歷史，素以曲風多元及指標性音樂人受邀演出聞名。台灣是亞洲第一個取得官方邀請函登上「夏日舞台」的國家，過去兩屆「台灣之夜」曾邀焦安溥（張懸）、旺福、滅火器樂團等音樂人登台。（編輯：高照芬）