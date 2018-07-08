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提供變性手術、大麻 美國飼主砸2.1兆元寵毛小孩

2018-07-08 08:03聯合報 記者郭宣含╱即時報導

越來越多飼主願意提供寵物更好的享受，寵物精品Unleash推出不少寵物產品。取自...
越來越多飼主願意提供寵物更好的享受，寵物精品Unleash推出不少寵物產品。取自Unleash官網
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紐約時報報導，美國有五花八門照顧和餵養「毛小孩」的方式，舉凡重振雄風的「假狗睪丸」、寵物沙龍和美容、增肌減重的健康飲食到放鬆身心的舒壓療程，甚至還有寵物大麻。這些毛小孩攻占人類的心、生活以及錢包。

五個月大的哈巴狗麥爾斯（Miles）前爪抓到什麼就開始騎乘，飼主米勒（Gregg Miller）的朋友有禮貌的挪開他的腳免於被小狗「侵犯」，米勒連忙向朋友說出宛如口頭禪的道歉：「我們很快會把牠教好。」

這就是米勒想到「假狗睪丸」（Neuticles）的契機，這是為絕育的寵物植入假睪丸。根據米勒，他1995年發明假狗睪丸之後，已有超過50萬隻動物手術植入矽膠睪丸，除了犬貓外，他也曾為大象、土撥鼠、猴子和老鼠植入假睪丸。

記者沙菲（Michael Schaffer） 在他談論小狗的書中指出，美國家中寵物一路成功在飼主的心裡、家中甚至錢包佔有新的份量。他指出，加州西好萊塢街頭上看到娃娃車，會發現裡面坐的多半不是嬰兒，而是寵物犬。

根據美國寵物產品協會，美國人去年在寵物身上花695億美元（約台幣2.1兆元）。有些人認為這是因為越來越多家庭沒生小孩，其他人認為這是網路對跨人類關係的渲染效果。

寵物規劃保險公司（Petplan ）估計，飼主2011年在自家寵物整形手術上花了6200萬美元（約台幣19億元）。熱門手術包括腹部整形、調整鼻型、眉毛和墊高頰骨等。

當然這些手術有實際功用，扁鼻犬的鼻子拉寬可改善呼吸，提高眼皮可以降低多皺紋小狗感染的機會，像是沙皮狗。其他小狗小貓也動過髖關節置換術、心臟手術，甚至是變性手術。

寵物美容也不再侷限洗澡、除跳蚤和修剪指甲，現在飼主也為小狗的毛髮染色、燙直燙捲或吹出漂亮波浪捲。剪毛也日趨多樣，包括剃光兩側只留下中間的莫霍克髮型、獅子頭或者泰迪熊頭，任君挑選。

寵物沙龍內，小狗洗著泥浴，享受熱油療法，或用藍莓泡泡清潔。跟人類一樣，小狗也有寵物渡假村和精品酒店，而且還有自己的時尚精品Unleash，更少不了網紅，像是博美犬吉芙（Jiff）在Instagram上就有880萬名粉絲。

「生活風格」等行銷熱門字也適用在寵物身上，寵物架上的飼料也出現在地生產、非籠養肉品、無穀物、無農藥等字眼。有些寵物也實施原始人飲食法來增肌減重。有些新創公司推出寵物大麻，販售內含大麻二酚的寵物零食、噴霧甚至護唇膏，讓寵物緩解焦慮或生病的不適。

寵物界也有網紅，博美犬吉芙在Instagram上有880萬名粉絲，甚至還出書。取...
寵物界也有網紅，博美犬吉芙在Instagram上有880萬名粉絲，甚至還出書。取自jiffpom Instagram
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寵物整形手術大麻

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