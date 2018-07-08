憂陪審團偏頗 川普前競選總幹事要求移審

2018-07-08 00:01 中央社 華盛頓6日綜合外電報導



美國總統川普的前競選總幹事曼納福特今天向法院聲請，盼將他的案件改由距華府更遠的法院審理。他主張特區附近居民組成的陪審團恐已接收太多負面報導，且對川普存在偏見。

曼納福特（Paul Manafort）遭到美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）以銀行業務和稅務詐欺等罪名起訴，他的案件原定25日在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）的聯邦法院開庭審理。

曼納福特的律師今天援引美國憲法第6修正案保障由公正陪審團審判的權利，要求法院將案件移到維吉尼亞州的羅安諾克（Roanoke）審理。亞歷山卓離華盛頓特區只有一小段車程，羅安諾克則相隔386公里遠。

曼納福特的律師還要求將案件延後審理，等到他另一起預定9月在華盛頓特區開庭的案件審判結束才開始，理由是曼納福特遭到審前羈押，不利於為他的辯護做準備。

這是曼納福特再一次嘗試拖延他被告案件的法律程序。承審法官6月已拒絕曼納福特所提駁回起訴的聲請，確認穆勒有權將他起訴。

曼納福特的律師引用2016年美國總統大選投票數據，指川普對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）囊括亞歷山卓的2/3選票。由於亞歷山卓位在所謂「環帶公路生活圈」（Beltway）內的鄰近華府區域，當地居民關心政治報導，而報導多不利於曼納福特和川普。

律師主張，由於曼納福特曾任川普競選總幹事，亞歷山卓選出的陪審團可能對他較有偏見。而在羅安諾克，2016年總統大選結果民主黨和共和黨得票率較平均，當地選出的陪審團會較客觀。