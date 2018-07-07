北美華人生物醫藥協會第20屆年會 聚焦腫瘤免疫研究

2018-07-07 15:40 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ／聖馬刁市報導



2018太平洋生物大會暨北美華人生物醫藥協會（CABS）第20屆年會日前在聖馬刁市萬豪酒店舉行。650多位來自美國、中國及其他國家的醫藥界專業人士及50多家生物製藥領域前沿企業表前來參會，就最新腫瘤免疫的研發和展望、生物製藥的發展動態、最新的專利法規、跨境投資合作等熱點話題進行了主題演講和特邀嘉賓討論。

本次大會主題是「創新、合作和全球化」。組委會主席王彥致歡迎辭並介紹大會議程。現任會長張鍵介紹了北美華人生物醫藥協會歷史並回顧了過去20年所取得的成績。

北美華人生物醫藥協會（CABS）K.Fong 獎委員會宣布余國良和羅宇齡為2018年CABS K. Fong生命科學獎的獲獎者，以表彰他們在研究、創業和創新方面的突出成就。

來自Bristol-Myers Squibb公司腫瘤研發生物學部門的高級副總裁倫貝格（Nils Lonberg）討論CTLA-4和PD-1聯合治療原理，該組合已被FDA批准用於黑色素瘤和腎癌的臨床治療。

藥明生物執行長Chris Chen分享他在建立世界級開放式平台用於單克隆抗體的發現、開發和製造用於滿足全球客戶需求方面的經驗。

Janssen 腫瘤科學創新副總裁兼J＆J加州創新中心副主席卡西斯（Sylvaine Cases）講述強生創新中心在生物醫藥領域為全球創新和合作方面進行的有益的創新性探索。

南京傳奇生物科技公司和金斯瑞首席戰略官朱力介紹南京傳奇如何從零開始發展成為世界級的創新抗癌藥物研發主力。方恩醫藥副總裁熊海山分享了CFDA主要的監管變化，與美國監管體系進行比較和對比。Nektar Therapeutics執行董事查理（Deborah Charych）介紹使用內源性蛋白質和外源性小分子製造可使用的藥物的聚合工程技術。