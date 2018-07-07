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舊金山圖書館 再迎來2名台灣學生「觀察員」

2018-07-07 15:40世界日報 記者李 / 舊金山報導

剛剛獲得全美最佳殊榮的舊金山市立圖書館（SF Public Library），第二年迎來了兩位暑期台灣學生「觀察員」。這兩名圖書資訊管理專業的大學生，將在灣區進行為期一個月的觀摩學習。

張煜柔和陳家薇目前都是大三學生，分別就讀於台灣大學和輔仁大學。二人均表示希望能夠借鑒美國圖書館體系的運作經驗、創新理念和服務精神，然後將所學所見帶回台灣。

兩名同學將每周五天參與到圖書館內的各項服務中觀摩學習。觀摩內容包括觀摩不同圖書館部門、人士的日常工作，參訪不同社區圖書館等。負責主理學生學習內容的舊金山圖書管理員盧慧芬表示，除了學習圖書館的經驗之外，觀摩學習也會包括參訪科技企業、領略矽谷的創新魅力。

本次帶隊的老師是台灣大學圖書資訊學系主任林奇秀副教授。他表示，台灣和美國兩地的圖書館有著不少的分別，這也將成為學生能夠有很多收穫的地方。比如圖書館的借閱卡，林奇秀表示，在台灣借閱卡仍然是非常老式傳統的卡片，配上一張個人大頭照片。但是舊金山圖書館的借閱卡，則沒有個人信息，且充滿創新，不僅可以做成鑰匙扣方便攜帶，甚至還有各式各樣的圖案選擇。

台灣大學生來舊金山觀摩學習的項目起始於2017年，由時任館長埃雷拉（Luis Herrera）經手創辦。埃雷拉曾經多次造訪台灣，並且與台灣大學和輔仁大學簽訂五年的合作同意書，今年是第二年。埃雷拉今年3月時退休。

現任代理圖書館館長蘭巴特（Michael Lambert）表示，將會持續支持這個項目，這個觀摩學習的機會，對兩名優秀的台灣學生而言是寶貴的經歷。

這個合作項目也得到台灣教育部的資助，提供兩名學生的機票費用。前立法委員，知名公益律師邱彰則為兩名學生在東灣提供住宿。兩名學生此行只需要負擔本地交通和日常飲食、購物開支。

舊金山圖書館，迎來兩為台灣畢業的「觀察員」。 世界日報記者李／攝影
舊金山圖書館，迎來兩為台灣畢業的「觀察員」。 世界日報記者李／攝影
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