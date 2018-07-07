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美一年查獲3.4萬起偽貨案件 近8成來自中國與香港

2018-07-07 12:31世界日報 記者牟蘭／紐約報導

2017年全美知識產權緝私數據(Intellectual Property Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2017)顯示，有關部門共查獲3萬4143起仿冒品案，較前一年同期增加8%，其中78%的來自中國和香港，價值達9億4000餘美元。

這項報告顯示，2017財年共查獲3萬4143起仿冒品案，其中46%來自中國，32%來自香港、1%來自台灣。因製作、運送或販賣仿冒品，聯邦移民及海關執法局(ICE)以及國內安全調查處(HSI)共逮捕457人，檢方起訴其中288人，242人罪成。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)、ICE以及HSI等多部門，採取多種方式打擊仿冒品流入美國，以及在美國販賣。

去年6月到7月期間，相關部門在全美六個最繁忙的國際機場展開「假貨的真相」(The Truth Behind Counterfeits)行動。政府部門在甘迺迪機場、巴爾的摩國際機場、芝加哥歐海爾國際機場、洛杉磯國際機場及華府杜勒斯國際機場，以電子廣告等形式，宣傳仿冒品對民眾健康以及國家的經濟的危害，約9600萬旅客參與並觀看該活動。

CBP還在去年4月和中國海關總署(General Administration of China Customs, GACC)採取聯合行動，嚴查家用電器，如電燈、廚房用具和個人美容產品等。這次聯合行動中，共緝獲1300件仿冒產品，阻止流入美國境內。

CBP國際貿易辦公室執行副局長史密斯(Brenda Smith)說，買賣假貨將對民眾安全造成威脅，如品質欠佳的仿冒電子產品可能引發火災。

她還說，購買仿冒品不但損害國家經濟，更造成不少人失業；且購買假貨形同犯罪，因其資金會被用在犯罪集團洗錢、走私、非法販賣槍枝和毒品等，呼籲民眾拒買仿冒品。

仿冒機場海關

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