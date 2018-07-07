美邊境查獲18萬件假貨 全來自中國

2018-07-07 12:30 世界日報 記者張筠／紐約報導



美國聯邦移民和海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)國土安全調查處(Homeland Security Investigations，簡稱HSI)日前在德州拉雷多(Laredo, Texas)緝獲超過18萬件來自中國的假貨，市價近4300萬元，是當地查獲的最大宗假貨案。

HSI在6日宣布，6月中旬監控到一批裝有涉嫌裝有假貨的箱子，連續三日被搬運，所有箱子都是由中國運往德州拉雷多，但貨箱標籤上的送貨地址和收件人，都是假的。

最終查獲的795個箱子內，共有18萬1615件侵權商品，包括許多仿冒品牌，如蘋果(Apple)、卡西歐(Casio)、香奈兒(Chanel)、芬迪(Fendi)、古奇(Gucci)等。

HSI和海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)、墨西哥海關、商標行業代表及各執法機構合作，打擊嚴重損害當地經濟的假冒偽劣行為，並阻止非法資金匯集到其他犯罪組織；截至目前，本案尚有人遭控罪，調查仍在進行中。

HSI也表示，涉案犯罪團夥總部位於拉雷多，也涉另一起5月被查獲、價值高達1610萬元的假貨走私案；兩起案件緝獲的假貨價值共計5900萬美元，包括超過26萬件冒牌服裝、電子產品、化妝品和珠寶。

HSI表示，因無法通過CBP要求的進出口文件，走私犯常賄賂墨西哥的監管部門和執法官員，讓走私貨品在沒有經過檢查或尚未支付關稅的情況下入境墨西哥。

上一財年，HSI和CBP共處理2萬8000多起涉及假冒商品的案件，價值高達14億美元；國際反假冒聯盟(International Anti-counterfeiting Coalition)估計，每年知識產權犯罪使美國企業損失近數千億美元。