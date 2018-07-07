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否認溫室效應、撤環保法規 美國史上最不環保的環保署長終於走人

2018-07-07 11:00聯合報 編譯李京倫／報導

普魯特（右）深受川普（左）信任。（路透資料照片）
普魯特（右）深受川普（左）信任。（路透資料照片）
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美國環保署長普魯特不但積極撤銷環保法規，限縮環保署的權力，還被指動用特權並濫花公帑，醜聞不斷，5日向總統川普請辭獲准。

普魯特在辭呈上寫道，自己深受「無情的攻擊」。川普則在推特上發文，稱讚他「表現傑出」。

曾控告環保署14次 環團抗議聲中上任

普魯特現年50歲，1998年踏入政壇，曾任奧克拉荷馬州州參議員8年，並於2011年起擔任奧克拉荷馬州檢察長，任內力挺石化燃料，並至少控告環保署14次，質疑環保署管太多。川普上台後，普魯特卻在環保團體、民主黨反對下，去年2月獲聯邦參議院以52票比46票通過，一躍成為環保署長。

普魯特（圖中）逐步放寬前總統歐巴馬時期的環保法規，讓川普津津樂道。（美聯社資料照...
普魯特（圖中）逐步放寬前總統歐巴馬時期的環保法規，讓川普津津樂道。（美聯社資料照片）
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大砍「自己的」監管權 能源業、開發商愛死他

普魯特逐步放寬前總統歐巴馬時期的環保法規，並撤銷歐巴馬時期要求燃煤發電廠降低排碳量的規範，讓川普津津樂道。此外，普魯特被認為是說服川普退出巴黎氣候協定的要角。

普魯特還大砍環保署的監管權。上個月，他限縮環保署封殺「廢棄物排放到河渠許可證」的權力，使礦業、房地產和其他開發商更容易丟棄廢棄物。

普魯特和川普一樣，認為氣候變遷及溫室效應都是騙局，在通俄門、北美自由貿易協定（NAFTA）等議題上，也與川普站在同一陣線，深獲川普肯定。普魯特還附和川普抨擊司法部長塞辛斯，更建議川普撤換塞辛斯，讓自己取而代之。

普魯特（中右）在維安人員大陣仗保護下來到聯邦眾院作證。（美聯社資料照片）
普魯特（中右）在維安人員大陣仗保護下來到聯邦眾院作證。（美聯社資料照片）
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怕什麼？維安總統級 辦公室裝秘密電話亭

普魯特在環保署長任內醜聞不斷。普魯特說，為了防止反對者攻擊他，他有必要多花錢保護自身安全。他搭機出差坐頭等艙，又斥資4萬3000美元（新台幣130萬元）在辦公室加裝隔音間，讓他得以秘密通話，他還要求武裝人員24小時保護，導致維安人員多達20人，不但加班費爆表，也使維安總支出超過300萬美元（約台幣9200萬元）。

普魯特在華府低價租得的公寓。（美聯社資料照片）
普魯特在華府低價租得的公寓。（美聯社資料照片）
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插乾股、佔民宅 「照顧」家人不手軟

普魯特更被爆出去年以每晚50美元（新台幣1500元）的低價，在華府承租公寓。公寓的所有人之一，是一名化石燃料業資深說客的妻子，而這名說客的公司，曾要求環保署放寬法規。

普魯特更動用關係，要環保署員工聯絡美國連鎖速食店Chick-fil-A執行長凱西，希望他幫助普魯特妻子取得這家速食店的特許經營權。

普魯特甚至要求環保署職員為他跑腿，到洗衣店拿衣服，幫他安排私人和家族旅遊行程，還要求職員從華府川普酒店裡拿一張床墊回家。

普魯特時常動用特權，不僅在華府趕飛機、會議快遲到時透過警察鳴笛開道，周末還多次花費公帑搭機返鄉。此外，上任不到兩年，公務出國考察就去了義大利、法國和摩洛哥，每次都搭頭等艙，並帶著一票環保署職員和隨扈隨行。

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