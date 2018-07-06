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紐時頭版關注特殊高中風波 亞裔不斷被忽視

2018-07-06 12:19世界日報 記者金春香／紐約報導

紐約時報(New York Times)5日在頭版發表「『一個巨大盲點』：紐約亞裔為何感覺被忽視」報導，以此次紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard A. Carranza)推動的特殊高中入學變革風波，指出亞裔在紐約政壇不斷被忽視，市府做出諸多決策時都忽略亞裔群體聲音。

這篇在頭版的報導由紐時華裔記者陳大為(David W. Chen)撰寫，報導一開頭便指出，上個月市長白思豪在提出改變紐約市特殊高中的入學方式時，身邊圍繞著數十名熱情的學生、工會領袖和民選官員，「 但其中獨獨沒有子女構成這些學校大多數學生的亞裔團體」。

報導中也採訪了國會眾議員孟昭文，她畢業於特殊高中之一的史岱文森高中。孟昭文表示，她沒有被邀請參加上月市長宣布改革的記者會，「『要不就是坐在餐桌邊，要不就是在菜單上』這種陳詞濫調，聽上去還真是這麼回事。」

她還說，她不認為，「在某件事情上有巨大影響的任何其他族裔，會不被徵求意見或不被邀請參加討論」。

而另一受訪的州眾議員牛毓琳，則表示「這絕不僅僅是一件事，也不止是這一次，這顯示出美國整個亞裔社區存在一個巨大的盲點。」

報導指出，儘管各包括東亞、南亞等在內各族裔亞裔人口加起來已占整個紐約市人口的15%，華裔和韓裔註冊選民的數量已比2000年增加一倍，但該情況仍未改變，對亞裔在紐約的聲音、力量的壯大仍於事無補。

報導中還列舉，早在白思豪2013年競選市長時，就表示會將春節定為公校假期，然而直到2015年迫於州府的壓力，他才實現自己的諾言。

而報導也指，從兩年前的華裔警察梁彼得一案，到近期白思豪嚴打華裔外賣郎賴以為生的電單車一事，也令廣大亞裔群體相當憤恨；其中呼籲電單車合法化的市議員陳倩雯受訪表示，「我們一直在提倡將這些電單車合法化，而市長卻瞬間決定說『我們要嚴厲打擊這些車輛』？嘿，你和我們商量過嗎？」

報導中指，白思豪在宣布改革計畫時，只強調所有孩子機會均等，但卻絲毫沒提到這些特殊高中對亞裔家庭和子女的重要性；但據亨特高中公共政策教授Joseph P. Viteritti指出，亞裔是紐約市最貧窮的移民群體，很多人都將特殊高中視為通往中產階級的階梯，認為目前的入學考試是最公平的的方式。

亞美聯盟(Asian American Federation)日前發布的報告也顯示，十個貧困亞裔家庭中，九個家庭都沒有獲得可負擔住房，四分之一有工作能力的人則沒有醫療保險。

陳大為1995年開始在紐約時報任職，是一名資深調查記者；他是在美出生的第二代華裔，能講流利的普通話。

紐時頭版關注特殊高中風波，指亞裔不斷被忽視。圖擷自紐約時報
紐時頭版關注特殊高中風波，指亞裔不斷被忽視。圖擷自紐約時報
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紐約時報亞裔白思豪

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