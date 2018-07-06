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紐約貝瑞吉車行專騙華裔 罰42萬美元

2018-07-06 12:14世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

紐約布碌崙「貝瑞吉本田」車行(Bay Ridge Honda)因涉嫌欺詐新移民客戶，尤其是針對英文不好的華裔顧客，日前遭州檢察長辦公室調查。

紐約貝瑞吉車行欺詐客戶被州檢控罪罰款。 記者黃伊奕攝影
紐約貝瑞吉車行欺詐客戶被州檢控罪罰款。 記者黃伊奕攝影
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5日州檢察長宣布，與涉事車行達成和解；車行需立即整改，向多達47名華裔受害者賠償、並繳罰金超過42萬美元。

州檢察長安德伍德(Barbara Underwood)表示，該車行過去曾多次向不會英文的顧客提供翻譯，但不實解釋購車細節，隨後欺騙顧客在內容截然不同的英文合同上簽字，導致受害者在不知情下接受高價或不公平的交易；這些受害者大多為說國語或粵語的華裔。

經州檢查長辦公室的調查，該車行承認欺詐行為，同意向47名華裔受害者賠償26萬9525元，外加15萬3648元罰金給州政府；車行也同意停止類似欺詐行為、為員工進行培訓、改革顧客投訴途徑等，進行全面整改。

受害者之一、居住在史泰登島的受害人洪女士5日受訪表示，自己在2016年前往該車行購車，當時店內的一名鍾(Chung，音譯)姓華裔銷售員接待了她，隨後兩人達成協議，以3萬7000美元購買一輛本田產廂型車，首付9000美元，剩下貸款分五年還清。

隨後陳姓銷售員帶洪女士見到車行經理，並在英文合同上簽完字，但洪小姐一個月後發現車貸供期竟有六年，利息為9.99%，每月需付684.66美元；計算下來購買該車輛，一共需支付近6萬元。

而當洪小姐找車行理論時，車行僅建議洪小姐重新貸款。

洪小姐隨後發現有大量的華裔受害者有類似的遭遇，便集體向州檢察長辦公室投訴，很快得到答復與處理。

她希望自己的經歷能夠提醒廣大華裔民眾在購車時一定要謹慎小心，不要因為銷售人員是華裔就輕易相信，如果自己不會英文建議請會英文的朋友幫助確定購車協議；對於已經被騙的民眾，一定不要息事寧人，而是主動向有關部門進行舉報。

貝瑞吉本田車行對此事不予評論。州檢查長辦公室建議有類似受詐欺經歷的民眾，可繼續致電其辦公室(800)771-7755。

華裔本田新移民

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