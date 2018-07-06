移民威脅安全？美移民軍人突然被退伍

2018-07-06 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美聯社報導，美國陸軍最近幾周突然開始勒令移民新兵和後備軍人退伍，這些移民原本可因從軍而成為美國公民。

這些移民軍人表示，他們未被告知遭退役的原因。其他人則說，陸軍告訴他們，因為他們的境外親人或他們的背景審查結果尚未出爐，所以他們被認為是安全風險因子。

美聯社無法確定有多少透過移民募兵計畫入伍的軍人因為移民身份遭踢出陸軍，但移民律師表示他們知道最近超過40名移民軍人遭退役或前途可能出問題。