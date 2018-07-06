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就愛福斯電視人 川普任前高層為副幕僚長

2018-07-06 03:10中央社 華盛頓5日專電

要想成為美國總統川普政府團隊一員，在福斯電視網工作的經歷會有加分。白宮今天宣布，川普任命前福斯新聞頻道共同總裁尚恩（Bill Shine）擔任負責聯絡溝通的副幕僚長。

6月底時已有傳聞指出，尚恩將接下懸缺已3個多月的白宮聯絡室主任一職，然而，白宮今天在聲明中指出，川普任命尚恩為負責聯絡溝通的副幕僚長。

前白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）是川普家族最親信的幕僚之一，也是川普政府中任職最久的白宮聯絡室主任，但她3月離職後，這一職務懸缺至今，而曾是福斯電視人的尚恩加入白宮資深幕僚團隊後，負責協調白宮內外溝通聯絡的事務，將由他接手。

川普在聲明中指出，尚恩能將在電視節目傳播與經營的20多年經驗，應用在新職上。

不過，尚恩的人事案引起部分保守派質疑，他過去在福斯新聞頻道擔任高階主管期間，對當時福斯主持人歐萊利（Bill O'Reilly）性騷擾案的處理包庇掩護。

前總統柯林頓與白宮女實習生呂茵斯基不當接觸一案，知名的右翼律師克萊曼（Larry Klayman）是推動彈劾柯林頓的要角，有「柯林頓剋星」稱號。他批評，川普任命像尚恩這樣有爭議的人擔任副幕僚長、負責溝通聯絡，實在「沒必要」。

川普鍾愛任用和他立場相近的電視人，尚恩並非首位。

包括白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在進入白宮前、就是福斯新聞頻道擔任評論員的常客；國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則是前福斯主播，她過去未有從政經驗，而儘管她和前國務卿提勒森同期進入國務院，但提勒森走人後，她在國務院的職務仍穩固。

白宮川普福斯

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