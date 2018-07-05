美北灣宇洛山火凶猛擴至8.3萬畝 4600名消防員灌救

2018-07-05 16:15 世界日報 編譯組╱灣區4日電



北灣宇洛大火，擴至8萬3000畝。 分享 facebook

7月4日國慶日當天，在北灣的兩場大型山火中進行灌救的消防員，多達4600人。其中的大部分人在國慶日前一夜，在宇洛縣(Yolo)的火場，開闢出一條防火巷，阻止大火向前推進。

宇洛縣的大火，起火以來只有四天，但焚燒面積已擴至8萬3000英畝，截至周三下午，只有25%受到控制。位於雷克縣(Lake)的山火，面積1萬5000英畝，90%已經受到控制。

州防火局說，北灣的山火焚燒面積不斷擴大，主要是連日來吹強風，加上天氣炎熱，樹木和野草枯乾，所以火勢蔓延後極快。

截至4日周三下午，宇洛縣的大火仍有1300棟建築物受到威脅，包括了數百棟住宅；受到最大威脅的是位於貝律耶沙北面的奎恩達鎮(Guinda)，附近地區的居民已接到撤離命令。

州防火局說，在貝律耶沙湖西和湖南，灌救進展良好，但在湖北則難以推進，因為當地地勢崎嶇，消防員難以進入。

宇洛縣的大火，兩天前已蔓延至納巴縣。火場更接近金山灣，火場冒出的濃煙，連日來吹進東灣，影響灣區的空氣品質。

至於雷克縣和澄清湖(Clear Lake)的大火，大部分已受到控制，但在偏僻的雙鷹牧場(Double Eale Ranch)地區，火勢仍不受控制，當地居民的撤離令仍然有效。

州防火局預計，宇洛縣的大火，還要一周才能全面受控；雷克縣的火場則可於本周六受控。