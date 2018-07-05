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護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

人口規模全球第七 北京的大城市病比紐約還嚴重

看好空中計程車 慕尼黑希望車站設停機坪

2018-07-05 08:19聯合報 記者郭宣含╱即時報導

德國慕尼黑一個城市顧問組織表示，他們希望德國南部城市的主要火車站為空中計程車規劃停機坪。

五名基督教社會聯盟黨的市議員4日提出動議，呼籲德國鐵路公司未來重新設計車站時，考慮為類似無人機的小型載客飛機規劃停機坪。

市議員在這份動議指出：「估計未來幾年科技發展之高，空中計程車可被用來載送人類。」

基社盟在巴伐利亞邦各地為多數黨，但在邦議會為反對黨。基社盟最近擁護空中計程車，認為這將是一種未來的交通方式。

德國慕尼黑火車站未來可能規劃空中計程車停機坪，圖為直升機停機坪。路透
德國慕尼黑火車站未來可能規劃空中計程車停機坪，圖為直升機停機坪。路透
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計程車德國火車站

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