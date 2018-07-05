看好空中計程車 慕尼黑希望車站設停機坪

2018-07-05 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



德國慕尼黑一個城市顧問組織表示，他們希望德國南部城市的主要火車站為空中計程車規劃停機坪。

五名基督教社會聯盟黨的市議員4日提出動議，呼籲德國鐵路公司未來重新設計車站時，考慮為類似無人機的小型載客飛機規劃停機坪。

市議員在這份動議指出：「估計未來幾年科技發展之高，空中計程車可被用來載送人類。」