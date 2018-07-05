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美國慶日比吃熱狗 大白鯊吞74個11度摘冠

2018-07-05 06:16中央社 紐約4日綜合外電報導

美國民眾今天以音樂會、遊行，以及展現狼吞虎嚥吃熱狗的高超技巧來慶祝第242個獨立日。綽號「大白鯊」的徹斯納特10分鐘吞下74個熱狗，在紐約的比賽中第11度奪冠。

路透社報導，美國獨立日紀念1776年7月4日在費城宣布獨立宣言，從大英帝國獨立。

不過200多年後，狂吞熱狗成為紐約科尼島（ConeyIsland）慶祝這個節日的特殊方式，一家連鎖餐廳今天舉辦第46屆吃熱狗比賽。

34歲、來自加州聖荷西（San Jose）的徹斯納特（Joey Chestnut）再度制霸這項比賽，他10分鐘內吞下74個熱狗，再度刷新自己去年所創72個的紀錄，第11度奪冠。

女子組冠軍得主，32歲、來自拉斯維加斯的須藤（Miki Sudo）狂嗑37個熱狗，第5度封后。

而在華府，總統川普計劃下午在白宮南草坪舉辦野餐會跟軍眷共度節日。在那之後數個小時，華盛頓特區的國家廣場（National Mall）上空預定施放煙火。

國家交響樂團（National Symphony Orchestra）在國會大廈（Capitol）草坪的音樂會也是華府慶祝活動的重頭戲，鄉村搖滾老將吉米巴菲特（JimmyBuffett），以及誘惑合唱團（The Temptations）、海灘男孩（The Beach Boys）等團體將參與演出。

音樂會紐約拉斯維加斯

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