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哈哈哈哈哈… 川普推文拼錯字 被J.K.羅琳笑翻

2018-07-04 23:24經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

川普推文又提供笑料。（圖／美聯社）
川普推文又提供笑料。（圖／美聯社）
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美國總統川普4日早晨推文自誇寫作能力，但文中卻拼錯一個字，被暢銷童書「哈利波特」的作者羅琳（J.K. Rowling）笑翻，同時韋氏字典（Merriam-Webster）也提供「字詞辨正」解說，揶揄川普一番。

川普在這則推文中寫：「我寫過多本暢銷書，也對我寫作能力蠻引以為傲，應注意那些假新聞老是喜歡『pour over』我的推文，找尋錯誤。我用大寫字母只為了強調某些字，不是因為這些字應該要大寫！」

問題出在川普拼錯字，原意是要說「pore over」（細讀），打字時卻誤打成「pour over」（傾倒）。數小時後，川普發現並訂正了這個錯誤，但後來乾脆刪掉這則推文。

不過，川普這個打字錯誤在網路上已覆水難收，引來英國作家羅琳一連數行的「哈哈哈哈哈哈…」數位笑語。

韋氏字典網站的小編也取笑川普，推文解釋「pore over」一詞的意思是「非常仔細地閱讀或研究」，而「pour over」則是「製作手沖咖啡」。不僅如此，這個線上字典還在推文中提供「comb over」的定義（「把頭髮從頭的一邊梳過來以遮掩禿頭」），間接嘲笑川普的髮型。

川普假新聞咖啡

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