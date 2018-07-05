噓！你聽... NASA江湖密技 研發「寧靜型」超音速飛機

2018-07-05 10:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



超音速飛機最為人詬病的地方，是飛行時產生過於響亮的音爆聲，影響地面民眾安寧。為解決這項問題，美國太空總署（NASA）正攜手軍工巨頭洛克希德馬丁公司開發無音爆的超音速飛機，並宣布將在今年11月利用F/A-18大黃蜂戰機來重啟超音速測試，作為開發「寧靜型」超音速飛機的重要一步。

NASA正在建造無音爆的超音速飛機X-59。 圖／摘自NASA官網 分享 facebook

空中旅行的革命性改變

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項測試計畫將在德州進行，希望最終成功催生安靜的超音速飛機，為空中旅行帶來革命性改變。2003年，超音速的協和號客機退役，主要原因之一就是音爆問題，美國本土上空因音爆問題禁止民航機以超音速飛行，協和號的速度因此受到限制。

協和號在服務26年後於2003年退役。 （美聯社） 分享 facebook

假如太空總署這項名為「X-59」的寧靜型超音速飛機實驗成功，將有助於讓超音速民航機重新上路。太空總署自11月起，將在德州的海濱度假勝地格維斯頓附近上空利用F/A-18戰機模擬X-59的音爆情形，當地500位居民會參與研究，記錄噪音程度。

NASA飛行員雷斯11月將駕駛身旁的F/A-18進行音爆測試。 圖／摘自NASA官網 分享 facebook

太空總署指出，格維斯頓被選為測試地區，是因為當地靠近墨西哥灣，在海上可測試產生更大的音爆，而在城市上空出現較安靜的音爆。為建造這台備受期待的飛機，NASA近來已跟洛馬簽署了一份2.475億美元的合約，而X-59預計將在2021年底前交機。

飛機在突破音速時產生強烈衝擊波的音爆現象。 圖／摘自NASA官網 分享 facebook

X-59 降低噪音的秘訣

X-59降低噪音的秘訣在於獨特的造型，太空總署阿姆斯壯飛行研究中心的航太工程師黑爾林說：「以X-59的體積以及仍具備提供升力的機翼，突破音障時還是會產生衝擊波，但飛機形狀經過精心設計，所以那些衝擊波不會結合。若你能聽到聲音的話，應該只是兩下安靜的「砰砰」聲，而不是響亮的音爆聲。」

X-59獨特的造型結構將有助減少噪音。 圖／摘自NASA官網 分享 facebook

太空總署說，若X-59完工並獲噪音認證，將在美國其他城鎮進行試飛，並從地面收集資訊。協和號退役後，不少業者想開發後續機型，但一直無法解決音爆問題。若X-59計畫成功，將是超音速民航機捲土重來的重要一步。