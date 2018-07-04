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雙橡園夏日音樂會睦鄰 小提琴家黃俊文示範教學

2018-07-04 16:41世界日報 記者王稚融／華盛頓報導

中華民國文化部台灣書院日前與華府表演藝術協會(Washington Performing Arts)合作，在雙橡園舉辦「世界在我們的城市」(The World in Our City)系列音樂會，邀請知名旅美台灣小提琴家黃俊文(Paul Huang)，教學示範並表演。

擁有50多年歷史的華府表演藝術協會，透過大使館認養活動(Embassy Adoption Programs)與中華民國駐美代表處合作，該項目旨在促進藝術文化交流，加強國際間瞭解。協會執行長畢爾菲(Jenny Bilfied)致詞時特別感謝駐美代表處提供雙橡園這樣的場地，讓華府本地民眾有機會走進感受其優美環境，也讓年輕一代音樂家演出、磨練。駐美代表高碩泰則以百年古蹟雙橡園主人的身分，歡迎華府鄰居和音樂愛好者。

當日的小提琴演奏會，也是世代傳承的指導課。14歲的韓裔美籍少女金凱麗(Kayleigh Kim)，也是華府表演藝術協會獎學金的得獎者。她率先表演易沙意(Eugne Ysae)的作品，再演奏由黃俊文指導、美國華裔音樂家陶康瑞(Conrad Tao)最新作品「Threads of Contact」。在近百觀眾前表演的她，亦展現初生之犢不畏虎的勇氣。

教學後，黃俊文再親自演奏巴赫(Johann Bach)、易沙意的經典作品，以及與電影同名的紅色小提琴(Red Violin Caprices)，引領觀眾進入音樂海洋。提及小提琴獨奏，黃俊文稱之猶如分享，彷彿在對觀眾表露自己內心的情緒和感覺。

現年28歲的黃俊文出生於台南，擁有茱莉亞音樂學院學士及碩士學位，曾獲瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎、美國費雪獎，以及林肯表演藝術中心2017年新銳藝術家獎。他最後以一首由鄧雨賢作曲的「望春風」作安可曲獨奏，悠揚小提琴聲貫穿雙橡園，與外籍觀眾分享來自台灣的音樂，為晴朗周末劃上美麗休止符。

雙橡園中華民國

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