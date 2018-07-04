平權措施 反成優秀亞裔生入學障礙

2018-07-04 16:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合3日電



許多美國人都曾受到「平權措施」(Affirmative Action)的影響，如在應徵工作或申請學校時被要求填寫種族和族群背景、性別和兵役情況；這項措施的初衷在於透過政策調節，保障所有族裔平等；有人盛讚平權措施帶來的優勢，也有人批評該措施過時，反而成為限制族裔的障礙。

平權措施法案是政府協助在歷史上因種族、膚色、宗教、性別或母國而存在劣勢的人們，追求就業、教育和事業上的平等。甘迺迪總統1961年簽署行政命令施行平權措施，要求政府機關不得因申請人的種族、信仰、膚色或出生國家而歧視申請人，並確保人們不會因前述理由受到不平等對待。

詹森總統1965年擴大執行平權措施，力促聯邦政府推動就業平權；1967年，平權措施根據11375號行政命令，擴大保障女性工作權。其他攸關平權措施的項目包括，民權法案的非歧視條款，以及保護退伍軍人的相關法律。

平權措施予以社經地位因長年遭剝削或奴役等歷史因素而低落的人們優先權，藉此促進社會平等；但隨著時代變遷，創造平權措施的種族隔離政策已然消逝，廢除平權措施的呼聲漸大。

批評者認為，平權措施對劣勢者的保障可能對社會造成不良影響，就連受保護的族群也呼籲廢除此措施；他們認為，此法讓同事或同學誤會他們不夠格，而是靠平權措施被錄取。

這也形成「逆向歧視」(reverse discrimination)問題，條件較差但受平權措施保障，反而讓條件較優者喪失優勢。

支持者認為，平權措施促進學生平等受教機會，創造多元學術環境。雖然有人認為平權措施歧視學術表現超群的亞裔，讓西語裔和非裔學生更容易錄取名校，但近來多項民調顯示，大多數的亞裔普遍支持平權措施。