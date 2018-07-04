廢除大學平權 學者分析最大受益者是亞裔

2018-07-04 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合3日電



喬治亞州艾莫利大學(Emory University)英語教授巴爾萊(Mark Bauerlein)投書有線電視新聞網(CNN)指出，大學若取消平權措施，最大受益者可能是亞裔，而非白人。

巴爾萊引述「紐約時報」對司法部審查平權措施的報導指出，川普政府將調查並控告校方「歧視白人申請者」；問題是，司法院文件未提「白人」，甚至未指明任何平權措施的特定受害者，僅針對該措施「以種族為基礎的蓄意歧視」。

而今，多數人和紐時的記者一樣，認為白人申請學生遭歧視。

十年前，白人高中生雅比蓋‧費雪(Abigail Fisher)控告德州大學(UT)違反平權措施，不錄取她卻錄取資質較差的非裔美國人；最高法院以「證據不足」為由判決費雪敗訴。

當時的德州大學代理校長表示，「隨著校方恢復道德秩序，將會有更多忿忿不平的白人出現。」「根源」(The Root)新聞記者則將平權措施，比作「白領階級的白人優越主義」捲土重來。

若以頂尖學院的平權措施政策來看，大學若取消平權措施，最大受益者可能是亞裔，而非白人。

普林斯頓大學(Princeton University)頂尖學院2004年錄取12萬4000名學生，但成績優秀的亞裔錄取率卻比其他族裔還低。

在不採行種族優先權的加州理工學院(Caltech)，1992年的亞裔錄取率為25%，時至2013年增至43%；在採行平權措施的哈佛大學，亞裔的同期錄取率則從19%降至18%。

但自由派無法吸收亞裔受害的觀點，這不符合白人對上有色人種的前提。

川普政府回應紐時的文章，已由司法部宣布，調查將聚焦2015年由64個亞裔團體提起的行政訴訟；川普政府則再次跨越創新的神聖原則，分化白人對上其他人的教育成就。