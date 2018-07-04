川普開鍘大學平權 難撼現行大學招生體制

2018-07-04 16:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合華盛頓3日電



歐巴馬政府下達的大學招生平權措施指導原則，即大學招生時可考慮種族因素，以促進校園多元化，遭到川普政府廢除；媒體指出，廢除該指導原則雖不會改變平權法，但有人擔憂，川普做法只會製造混亂，並彰顯出川普政府要對平權措施開鍘的意圖。

歐巴馬政府下達上述指導原則，是在2016年聯邦最高法院以四票對三票，針對「費雪對德州大學案」做出裁決，支持德州大學招生時採用平權措施之後；該案是因一名白人學生申請入學遭拒，向奧斯汀德州大學提控。

在裁決書中，大法官表示，大學可將種族納入評估學生的許多因素之一。

但近數十年，一些有關平權的著名訴訟案，列入有的州的公投議題和法案中，目的在遏阻加州和德州採用平權措施。

這兩州和佛州曾試圖提出取代招生採平權措施的替代方案，這些方案是保證讓應屆高中畢業生成績名列前茅者，一定進得了州立大學，以擴展大學新生種族、家庭社經背景和地域的多元化。

然而，藉由以少數族裔為主的高中招收更多非裔和西語裔學生的做法，是濫用教育隔離現象，同時對於改善學校水平，毫無幫助。

上述問題顯示，過去20年的平權措施替代方案，無法矯正一個世紀前所設計的大學招生體制，當時申請入學的學生少得多，而且學生高中畢業後事業有成的途徑也多得多。

華盛頓郵報分析說，如今申請進入菁英大學被視為「零和遊戲」，學生總認為，一個新生空缺給了別人，等於剝奪了自己入學的機會，即使幾乎每個人被回絕的機率相同。

縱然大學招生委員花費許多時間、心力，也絞盡腦汁，評估申請學生的資格，但學生和家長總認為，他們都私下隨機挑選；因此，無論川普政府想出任何取代平權措施的對策，許多人對招生制度跟不上時代腳步和弊端叢生的看法都不會改變。