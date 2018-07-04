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捷運彩繪列車大洛杉磯趴趴走 促銷台灣觀光

2018-07-04 15:02中央社 洛杉磯3日專電

以台灣喔熊當主角，融合海灣旅遊、生態樂活、文化與美食4大主題的台灣觀光捷運彩繪列車，即日起至年底繞行大洛杉磯地區，約可吸引百萬人次目光。

中華民國交通部觀光局與洛杉磯大都會捷運（LosAngeles Metro Rail）合作的創意行銷活動，強力推廣台灣旅遊，達半年時間在洛杉磯的金線（Gold Line）及博覽會線（Expo Line）各一列捷運車廂，塗上台灣觀光彩繪，化身為宣傳台灣觀光的載具。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥受訪表示，觀光局籌畫的彩繪列車融合並充分發揮台灣四大觀光特色，並與中華航空合作、提供優惠機票，歡迎大家前往台灣旅遊。

交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝告訴中央社記者，大洛杉磯地區有不少捷運通勤族，台灣觀光彩繪列車行經兩條路線，其中經過巴沙迪納（Pasadena）市的金線一帶居民平均收入較高。

他說，另個則是通往國際觀光客雲集，終點站是觀光勝地聖塔蒙尼加（Santa Monica）的博覽會線，估計自7月至12月，整整半年時間每天繞行大洛杉磯地區，約可吸引百萬人次目光，有助於招攬觀光客赴台。

施照輝表示，這次與LA Metro合作的觀光彩繪列車是以Tourism 2020-台灣永續觀光為主題，採用吸睛卡通底圖及實景照，呈現台灣海洋特色。

他說，彩繪車廂另一面以台灣標誌性的景點凸顯文化與美食亮點，介紹台灣各地獨特的地方傳統習俗，也為2019漫遊小鎮旅遊年的觀光行銷主題暖身。

彩繪列車捷運

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