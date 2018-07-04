中國發布遊美風險：搶案、槍擊、治安差

2018-07-04 13:36 世界日報 編譯中心╱綜合3日電



暑假開始，不少中國父母攜孩子來美國旅遊，在美的中國公民，特別是留學生，也相繼出遊；但中國駐美國大使館日前在官網發布「提醒暑假在美旅遊中國公民注意以下事項」，指出美國治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。

中國發布赴美旅行風險提醒，是否與近期中美貿易關係緊張有關？人民日報報導，中國外交部發言人陸慷3日在例行記者會上表示，中國外交部和中國駐外使領館有義務和職責，提醒中國公民往訪國家或地區可能出現的一些風險。

美國之音報導，中國官方給在美遊客「特殊待遇」，提醒中國遊客美國「治安不靖」、槍擊「頻發」，而在美國的遊客似乎並不認同；華裔導遊高先生在華盛頓受訪時表示，「我來這幾年也沒有丟過東西，沒有被搶過，我感到很安全。」

針對中國使館的「提醒」，商務部下屬的國際貿易管理局(ITA)拒絕置評。2017年有300萬中國人來到美國，這個數字在過去五年裡保持穩定增長；ITA預計2018年中國旅客數量將同比增長7%，超過320萬人。

中國駐美使館在「提醒」中說，美國醫療費用昂貴，應根據自身健康、經濟情況購買醫療、人身意外等保險；美國治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發；在美旅遊期間應留意周邊可疑人員，避免單獨夜間外出。

「提醒」中表示，美國邊境海關執法人員有權檢查所有入境人員，查驗其國籍、入境目的和攜帶物品，不受美憲法第四修正案約束，無須事先申請搜查令；申請入境的非美國公民在接受入境檢查時，也無要求會見律師或代理人的權利，除非該申請人面臨刑事調查並被羈押。