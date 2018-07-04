親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／拿工作自由換勞動保障 零工經濟划算嗎？

陳水扁赴監院見張博雅 籲勿讓青天招牌蒙汙點

美以國安為由 封殺中移動來美業務

2018-07-04 13:25世界日報 編譯任中原／綜合3日電

美國聯邦政府準備以國家安全為由，封殺中國最大行動通訊公司「中國移動」進入美國電訊市場的申請；雖然不會對中國移動的業務造成實質威脅，但時機敏感，專家擔心此舉將為美中貿易戰添柴助火。

商務部所屬的國家通訊與資訊管理局（NTIA）2日致函聯邦通訊委員會（FCC），表示應拒絕中國移動歷時七年的國際通話申請案。

NTIA表示，中國移動若進入了此一市場，「將對國家安全與執法帶來無法承受的風險」。

中國移動向NTIA提出的營業申請案中，表示無意參與美國國內的行動通訊市場。但NTIA表示，「全球通訊市場深度整合，為原本就充滿各種惡意行為的部門，造成更多的風險及弱點」。

NTIA指出，中國政府可能利用中國移動所建立的連結，進行商業間諜與情報蒐集工作；用戶可能包括固定與行動網路業者、電話卡公司及企業用戶。FCC發言人裴爾基表示，委員會將研究NTIA的報告。

但由於美、中雙方都將從7月6日開始執行關稅及報復措施，因此在時機上相當敏感。中國移動在香港股市的價格3日下跌2.2%。

中國移動是全球用戶最多的行動通訊業者，用戶達8.99億，且幾乎所有營收都來自中國大陸市場。

分析師指出，由於愈來愈多中國個人與企業界人士前往國外，如果這些人透過中國移動通話，中國政府將更容易掌握他們的動向。

中國外交部發言人陸慷3日回應稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守投資目地的國家法律基礎上開展投資合作，敦促美國有關方面摒棄冷戰思維和零和博弈過時理念，停止對中資企業的無端猜測和無理打壓，提供公平良好環境。

另據央視報導，美商務部宣布從即日起至8月1日，在有條件下解除對中興通訊的出口禁令，其中交易資金必須在獲授權的機構間轉移。這份公告的授權對象是已經與中興通訊開展業務的公司，期限是一個月；美商務部公共事務總監葛洛佛(Rebecca Glover)表示，對中興通訊的七年禁售令並未正式取消。

港股香港外交部

相關新聞

中國發布遊美風險：搶案、槍擊、治安差

2018-07-04 13:36

天熱用電激增 紐約8大道高壓電起火爆炸

2018-07-04 12:46

影／「旋律深印腦海」 14歲少女在美棒球賽演唱中華民國國歌

2018-07-04 12:42

加州野火快速延燒 週末高溫恐加劇火勢

2018-07-04 12:36

影／付不起 腿卡地鐵見骨 波士頓婦哭別叫救護車

2018-07-04 12:30

造價40億、全美最大商場 加國建商獲准蓋「美國夢邁阿密」

2018-07-04 12:21

脊椎手術失誤致癱瘓 密州少女獲賠1.35億

2018-07-04 12:18

俄助川普勝選 美參院委員會報告支持情報界結論

2018-07-04 12:09

美國的「虐童」政策？邊境的幼童集中營

2018-07-04 09:55

遴選新任大法官 川普致電參議員麥克．李

2018-07-04 09:46

服飾印有彈劾45字樣 川粉威脅杯葛連鎖商家

2018-07-04 09:12

美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30

美大學招生考慮種族政策 傳川普擬廢除

2018-07-04 02:33

川金會後續談判 龐培歐明訪北韓

2018-07-04 01:14

川普再批WTO：對美非常糟糕

2018-07-04 00:19

「為了國安」美擬封殺中國移動

2018-07-04 00:09

馬大校園「仇恨」命案 庭審再延半年

2018-07-03 18:20

馬州新法上路 在校塗防曬不再要許可

2018-07-03 18:18

美跨種族教會增 有益族群融合

2018-07-03 17:33

肯州46萬受益人 牙、眼科保險被減

2018-07-03 17:28

與川普唱反調 輝瑞將調漲偉哥等百種藥價

2018-07-03 17:19

全美第一 西雅圖禁用塑膠餐盒吸管

2018-07-03 17:16

川普關稅政策眾叛親離 自家人也不挺

2018-07-03 17:14

美國官員吃飯又被罵 這回苦主是環保署長

2018-07-03 17:04

角逐華裔小姐 13佳麗訪華埠

2018-07-03 15:26

威脅「剁碎」議員 柏克萊1男子被捕

2018-07-03 15:24

獨立日假期近 康縣籲勿違法放煙花

2018-07-03 15:12

付錢上課免法辦 小偷告店家敲詐

2018-07-03 15:09

再爆3起性攻擊 溫斯坦恐判終身監禁

2018-07-03 14:52

報告：川普白宮一年 40%幕僚走人

2018-07-03 14:49

密謀美國慶遊行引「爆」 1男子被逮

2018-07-03 14:48

川普最擔心的事：柯恩到底知道什麼

2018-07-03 13:56

川普私人律師柯恩稱家國優先 可能與穆勒合作

2018-07-03 13:54

梅蘭妮亞賣照片使用權賺10萬美元 限正面報導

2018-07-03 13:49

忠實粉絲？ 川普用人偏愛「福斯」人才

2018-07-03 13:48

無證家庭被拆散 母泣：去別的國家求庇護

2018-07-03 13:16

美聯社：川普政府「零容忍」政策一團亂

2018-07-03 13:15

川普上任後 73萬入籍積案 比歐巴馬時期增9成

2018-07-03 13:13

非法入境者留不留？ 美國移民法官成爭議焦點

2018-07-03 13:11
看更多

熱門文章

女子車廂內拿電扇吹下體 味道讓其他乘客想逃離

2018-07-03 17:25

理髮店內凌晨上演「四腳獸」 路人邊錄影邊喘息

2018-07-03 22:31

被騙拍性感裸露照 最正高中校花哭訴：別點開照片

2018-07-04 12:01

歐陸8點檔！梅克爾狠分手 癡情葡萄牙卻遭背叛...

2018-07-04 11:00

老公愛和女性調情 24歲嫩妻快刀讓夫「無法再生」

2018-07-03 16:52

第一個大規模研究：喝咖啡可延壽

2018-07-03 17:30

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

情侶飛希臘度假馬上被遣返 只因忘把護照帶下機

2018-07-04 11:32

泰國13師生出洞難 最糟再困4個月

2018-07-04 01:14

網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58

美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30

鮑威爾護盤落空 全球股市苦

2018-07-04 00:46

泰國受困13人被尋獲關鍵 瞭解洞穴及水分補充

2018-07-03 14:00

科技股收跌 美股假期休市前全面下挫

2018-07-04 07:08

洞穴救援／泰要訓練受困足球隊13人 潛水出洞

2018-07-03 14:02

美大學招生考慮種族政策 傳川普擬廢除

2018-07-04 02:33

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

「#那13人活下來了 」泰國推特網友感謝各國搜救英雄！

2018-07-03 14:56

受困洞穴救援難度高 史上不乏成功案例

2018-07-03 20:54

3方法救泰國13師生 各有難處

2018-07-04 01:14

特斯拉高階主管再出走 首席工程師費爾德離職

2018-07-04 08:07

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27

新手奶爸餵「母乳」 丈母娘也傻眼

2018-07-04 09:16

若被困在洞穴內 專家教你如何求生

2018-07-03 18:07

金價走跌 投資大咖喊進

2018-07-04 00:48

「若不是我，我們現正跟北韓打仗」　川普吹噓談判順利

2018-07-03 22:36

先鋒將掀起ETF價格戰

2018-07-04 00:48

美國官員吃飯又被罵 這回苦主是環保署長

2018-07-03 17:04

她為什麼請她做花童？ 因為她捐了骨髓

2018-07-03 17:32

步步進逼 美國：逾50家跨國企業打算退出伊朗市場

2018-07-03 20:26

賠慘了！美郵局誤用自由女神圖像判賠台幣1億

2018-07-04 12:07

影／菲澳男籃大亂鬥 菲總教練：澳洲隊欺人太甚

2018-07-04 12:59

泰13球員困岩洞9天 找到了

2018-07-03 14:28

英連日高溫 太陽能發電破紀錄

2018-07-03 17:12

衛生棉條引發中毒休克 16歲少女校外活動時斃命

2018-07-04 12:16

川普關稅政策眾叛親離 自家人也不挺

2018-07-03 17:14

驚！「超人」衝撞法國核廢料儲存設施

2018-07-04 12:30

馬來西亞涉貪前總理納吉遭逮捕 明將被控貪汙罪受審

2018-07-03 17:18

「為了國安」美擬封殺中國移動

2018-07-04 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top