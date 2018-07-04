美以國安為由 封殺中移動來美業務

2018-07-04 13:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 任中原 ／綜合3日電



美國聯邦政府準備以國家安全為由，封殺中國最大行動通訊公司「中國移動」進入美國電訊市場的申請；雖然不會對中國移動的業務造成實質威脅，但時機敏感，專家擔心此舉將為美中貿易戰添柴助火。

商務部所屬的國家通訊與資訊管理局（NTIA）2日致函聯邦通訊委員會（FCC），表示應拒絕中國移動歷時七年的國際通話申請案。

NTIA表示，中國移動若進入了此一市場，「將對國家安全與執法帶來無法承受的風險」。

中國移動向NTIA提出的營業申請案中，表示無意參與美國國內的行動通訊市場。但NTIA表示，「全球通訊市場深度整合，為原本就充滿各種惡意行為的部門，造成更多的風險及弱點」。

NTIA指出，中國政府可能利用中國移動所建立的連結，進行商業間諜與情報蒐集工作；用戶可能包括固定與行動網路業者、電話卡公司及企業用戶。FCC發言人裴爾基表示，委員會將研究NTIA的報告。

但由於美、中雙方都將從7月6日開始執行關稅及報復措施，因此在時機上相當敏感。中國移動在香港股市的價格3日下跌2.2%。

中國移動是全球用戶最多的行動通訊業者，用戶達8.99億，且幾乎所有營收都來自中國大陸市場。

分析師指出，由於愈來愈多中國個人與企業界人士前往國外，如果這些人透過中國移動通話，中國政府將更容易掌握他們的動向。

中國外交部發言人陸慷3日回應稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守投資目地的國家法律基礎上開展投資合作，敦促美國有關方面摒棄冷戰思維和零和博弈過時理念，停止對中資企業的無端猜測和無理打壓，提供公平良好環境。

另據央視報導，美商務部宣布從即日起至8月1日，在有條件下解除對中興通訊的出口禁令，其中交易資金必須在獲授權的機構間轉移。這份公告的授權對象是已經與中興通訊開展業務的公司，期限是一個月；美商務部公共事務總監葛洛佛(Rebecca Glover)表示，對中興通訊的七年禁售令並未正式取消。