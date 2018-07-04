親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

7月4日獨立日 美國人愛國心大爆發

2018-07-04 08:52中央社 華盛頓3日專電

美國國旗。路透
美國國旗。路透
分享
一年一度的美國國慶即將到來，各項慶祝活動也在積極籌備中，美國星條旗到處飄揚，展現美國人對這面國旗的深愛。

但總統川普的各項政策方針，讓美國社會分裂日趨嚴重，愛國成了兩面刃。

每年7月4日美國國慶日，許多美國人或以烤肉來慶祝。夏天午後，齊聚一堂的親朋好友，一邊烤肉、閒話家常，也等著晚上的國慶煙火。紐約科尼島（ConeyIsland）的熱狗大賽、紐約梅西百貨與白宮的煙火秀，以及各大小城市都會舉辦的遊行活動，都是不能錯過的國慶慶典。

曾經有民調顯示，美國人是民主國家中國家認同度最高的，美國人也是對國旗最感自豪的民族。

不論是美國職棒、職籃、美式足球、冰上曲棍球等四大職業賽事，或是一般職業、業餘比賽，賽前唱國歌，是美國行之有年的傳統。5月下旬，加州一場高中壘球賽賽前因為主辦單位宣布不會播放國歌，現場觀眾乾脆自己來，全場起立清唱美國國歌，歌聲響徹整個體育場，畫面透過社群網站迅速傳播。

日前一名比利時友人到華府拜訪，一下車看見租屋公寓外那面大大的美國國旗，笑說，「美國人真的很愛掛國旗耶」。確實，這面星條旗是美國人的驕傲，不僅聯邦與地方政府機構飄揚，在美國，特別是中西部保守地區，許多民間機構與私人場所、住家都可以看見美國國旗長年飄揚。將美國國旗「穿」在身上，在美國更是常見的景象。

但這樣的國家認同在川普上任一年多來，遭遇不小挑戰。社會、輿論，因為川普與傳統美國政治大相徑庭的政策方針面臨分裂不說，連怎麼唱國歌，都因為川普引爆不小衝突。

2016年8月，為了抗議美國社會歧視有色人種，美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）在比賽前唱國歌時，單膝跪地面向國旗。川普在去年9月一場演講中，提及此事，認為卡珀尼克對國旗不敬。他更透過推特表示，這些年薪超過百萬的運動員不應該對美國國旗表現任何不尊重，如果做不到就該離開聯賽。

川普的公開譴責，引發新一波球員與白宮的對峙，超過百名球員選擇在唱國歌時單膝下跪或舉拳抗議。川普後來也一改傳統，撤銷邀請NFL今年的冠軍隊費城老鷹（Eagles）拜訪白宮，更加深白宮與體育界的隔閡。

運動員到底能不能在體育賽事中傳達對特定社會議題的看法，因為這起事件引發美國輿論熱烈討論。贊成的認為，正因為他們是名流，才能讓許多議題受到民眾關注，進而造成改變；反對者當然認為「體育歸體育、政治歸政治」，何況這是對國歌、國旗、國家的不敬，任何理由都不該衝撞國家認同。

近來川普大刀闊斧的「零容忍」移民政策也在美國引發抗議，認為缺乏人道關懷。不少人拿「天佑美國」（God Bless America）這首被視為美國第二國歌的名曲抗議，因為這首可能比美國國歌更有名的歌曲，作者柏林（Irving Berlin）正是以色列出生的移民。

這首歌曲從1918年完成到現在，正好傳唱100年。紐約時報（New York Times）說，如果柏林的家人今天在美國尋求庇護，很可能會被視為罪犯而被驅逐出境，面臨不知名的命運。唱這首歌的人都該記住，這首歌是一個移民獻給這個國家的情歌，感謝有機會獲得重生。

國旗國歌

相關新聞

美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30

美大學招生考慮種族政策 傳川普擬廢除

2018-07-04 02:33

川金會後續談判 龐培歐明訪北韓

2018-07-04 01:14

川普再批WTO：對美非常糟糕

2018-07-04 00:19

「為了國安」美擬封殺中國移動

2018-07-04 00:09

馬大校園「仇恨」命案 庭審再延半年

2018-07-03 18:20

馬州新法上路 在校塗防曬不再要許可

2018-07-03 18:18

美跨種族教會增 有益族群融合

2018-07-03 17:33

肯州46萬受益人 牙、眼科保險被減

2018-07-03 17:28

與川普唱反調 輝瑞將調漲偉哥等百種藥價

2018-07-03 17:19

全美第一 西雅圖禁用塑膠餐盒吸管

2018-07-03 17:16

川普關稅政策眾叛親離 自家人也不挺

2018-07-03 17:14

美國官員吃飯又被罵 這回苦主是環保署長

2018-07-03 17:04

角逐華裔小姐 13佳麗訪華埠

2018-07-03 15:26

威脅「剁碎」議員 柏克萊1男子被捕

2018-07-03 15:24

獨立日假期近 康縣籲勿違法放煙花

2018-07-03 15:12

付錢上課免法辦 小偷告店家敲詐

2018-07-03 15:09

再爆3起性攻擊 溫斯坦恐判終身監禁

2018-07-03 14:52

報告：川普白宮一年 40%幕僚走人

2018-07-03 14:49

密謀美國慶遊行引「爆」 1男子被逮

2018-07-03 14:48

川普最擔心的事：柯恩到底知道什麼

2018-07-03 13:56

川普私人律師柯恩稱家國優先 可能與穆勒合作

2018-07-03 13:54

梅蘭妮亞賣照片使用權賺10萬美元 限正面報導

2018-07-03 13:49

忠實粉絲？ 川普用人偏愛「福斯」人才

2018-07-03 13:48

無證家庭被拆散 母泣：去別的國家求庇護

2018-07-03 13:16

美聯社：川普政府「零容忍」政策一團亂

2018-07-03 13:15

川普上任後 73萬入籍積案 比歐巴馬時期增9成

2018-07-03 13:13

非法入境者留不留？ 美國移民法官成爭議焦點

2018-07-03 13:11

52民主黨議員連署 促加速審核歸化入籍申請案

2018-07-03 13:10

88歲撞死17歲 紐約民眾籲嚴審高齡駕照

2018-07-03 12:33

研究阿茲海默症 華生龔家亮獲哈佛錄取

2018-07-03 12:32

州長簽字 紐約拉瓜地亞機場快線2020年開工

2018-07-03 12:30

影／不願歷史重演 華人挺反零容忍遊行

2018-07-03 12:03

華人怎麼看？考量房價教育 新澤西仍比紐約宜居

2018-07-03 11:45

居不易 新澤西州地稅保險醫費冠全美

2018-07-03 11:43

頗不滿 美國3成新州居民考慮遷離

2018-07-03 11:43

芝加哥周末槍案死傷23人 含15青少年

2018-07-03 11:05

墨新總統與川普通話 承諾減少赴美移民

2018-07-03 09:57
看更多

熱門文章

女子車廂內拿電扇吹下體 味道讓其他乘客想逃離

2018-07-03 17:25

大有來頭！英洞穴搜救專家率先找到泰國足球隊

2018-07-03 12:41

影／印度一家11人集體上吊慘死 屋外詭異水管透玄機

2018-07-03 12:51

專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30

泰國備4個月糧食和電話 受困13人將學潛水

2018-07-03 12:03

洞穴搜救專家想破頭！ 提出3方法拯救泰國受困13人

2018-07-03 10:35

理髮店內凌晨上演「四腳獸」 路人邊錄影邊喘息

2018-07-03 22:31

老公愛和女性調情 24歲嫩妻快刀讓夫「無法再生」

2018-07-03 16:52

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

第一個大規模研究：喝咖啡可延壽

2018-07-03 17:30

躲在黑暗洞穴 泰足球隊失去時間概念不知受困幾天

2018-07-03 12:44

網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58

尋獲困洞泰國足球小將 英國搜救人員居奇功

2018-07-03 12:10

美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30

鮑威爾護盤落空 全球股市苦

2018-07-04 00:46

泰國13師生出洞難 最糟再困4個月

2018-07-04 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top