7月4日獨立日 美國人愛國心大爆發

2018-07-04 08:52 中央社 華盛頓3日專電



美國國旗。路透 分享 facebook 一年一度的美國國慶即將到來，各項慶祝活動也在積極籌備中，美國星條旗到處飄揚，展現美國人對這面國旗的深愛。

但總統川普的各項政策方針，讓美國社會分裂日趨嚴重，愛國成了兩面刃。

每年7月4日美國國慶日，許多美國人或以烤肉來慶祝。夏天午後，齊聚一堂的親朋好友，一邊烤肉、閒話家常，也等著晚上的國慶煙火。紐約科尼島（ConeyIsland）的熱狗大賽、紐約梅西百貨與白宮的煙火秀，以及各大小城市都會舉辦的遊行活動，都是不能錯過的國慶慶典。

曾經有民調顯示，美國人是民主國家中國家認同度最高的，美國人也是對國旗最感自豪的民族。

不論是美國職棒、職籃、美式足球、冰上曲棍球等四大職業賽事，或是一般職業、業餘比賽，賽前唱國歌，是美國行之有年的傳統。5月下旬，加州一場高中壘球賽賽前因為主辦單位宣布不會播放國歌，現場觀眾乾脆自己來，全場起立清唱美國國歌，歌聲響徹整個體育場，畫面透過社群網站迅速傳播。

日前一名比利時友人到華府拜訪，一下車看見租屋公寓外那面大大的美國國旗，笑說，「美國人真的很愛掛國旗耶」。確實，這面星條旗是美國人的驕傲，不僅聯邦與地方政府機構飄揚，在美國，特別是中西部保守地區，許多民間機構與私人場所、住家都可以看見美國國旗長年飄揚。將美國國旗「穿」在身上，在美國更是常見的景象。

但這樣的國家認同在川普上任一年多來，遭遇不小挑戰。社會、輿論，因為川普與傳統美國政治大相徑庭的政策方針面臨分裂不說，連怎麼唱國歌，都因為川普引爆不小衝突。

2016年8月，為了抗議美國社會歧視有色人種，美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）在比賽前唱國歌時，單膝跪地面向國旗。川普在去年9月一場演講中，提及此事，認為卡珀尼克對國旗不敬。他更透過推特表示，這些年薪超過百萬的運動員不應該對美國國旗表現任何不尊重，如果做不到就該離開聯賽。

川普的公開譴責，引發新一波球員與白宮的對峙，超過百名球員選擇在唱國歌時單膝下跪或舉拳抗議。川普後來也一改傳統，撤銷邀請NFL今年的冠軍隊費城老鷹（Eagles）拜訪白宮，更加深白宮與體育界的隔閡。

運動員到底能不能在體育賽事中傳達對特定社會議題的看法，因為這起事件引發美國輿論熱烈討論。贊成的認為，正因為他們是名流，才能讓許多議題受到民眾關注，進而造成改變；反對者當然認為「體育歸體育、政治歸政治」，何況這是對國歌、國旗、國家的不敬，任何理由都不該衝撞國家認同。

近來川普大刀闊斧的「零容忍」移民政策也在美國引發抗議，認為缺乏人道關懷。不少人拿「天佑美國」（God Bless America）這首被視為美國第二國歌的名曲抗議，因為這首可能比美國國歌更有名的歌曲，作者柏林（Irving Berlin）正是以色列出生的移民。

這首歌曲從1918年完成到現在，正好傳唱100年。紐約時報（New York Times）說，如果柏林的家人今天在美國尋求庇護，很可能會被視為罪犯而被驅逐出境，面臨不知名的命運。唱這首歌的人都該記住，這首歌是一個移民獻給這個國家的情歌，感謝有機會獲得重生。