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美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30聯合報 記者張加╱即時報導

美國司法部長塞辛斯3日下午宣布，廢除24項不必要、過時的指導方針，其中包括一項鼓勵大學在招生時將種族納入考量的指導方針。

在司法部發布新聞稿之前，多家媒體報導，美國川普政府將鼓勵美國學校在招生過程中忽略學生的種族因素；此舉將推翻前總統歐巴馬對於「平權措施」（Affirmative action）的政策，歐巴馬政府鼓勵大學在審核入學申請時考慮種族因素，以促進校園多元化。

塞辛斯透過新聞稿宣布，廢除24項不必要、過時、不符合現行法律、或其它不當的指導文件。

塞辛斯表示，過去的政府機構經常在沒有任何公告或評論期限的狀況下，實施新的規定，只要致函或在網站上發布指導文件即可；這是錯的，這不是好政府的作為。

塞辛斯說，因此川普政府開始廢除不當發布的指導文件，或不符現行法律的指導文件。

司法部的新聞稿列舉廢除的24項指導方針，其中有七項與教育機構考慮種族因素相關，包括歐巴馬政府於2011年提出建議學校在招生時考慮種族因素，以促進校園的多元化，以及2013年、2014年、2016年法院對「費雪訴美國德克薩斯大學奧斯汀分校」一案的相關文件等。

白人學生費雪2008年控告德克薩斯大學奧斯汀分校，質疑學校因她是白人而不錄取，最高法院2016年裁決支持德克薩斯大學奧斯汀分校依「平權措施」的招生作法。

美國司法部3日宣布，廢除鼓勵大學在招生時將種族納入考量的指導方針。圖為美國名校麻...
美國司法部3日宣布，廢除鼓勵大學在招生時將種族納入考量的指導方針。圖為美國名校麻省理工學院。 美聯社
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