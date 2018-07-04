哈佛招生遭控歧視 傳川普將撤平權指導方針

2018-07-04 01:36 中央社 華盛頓3日綜合外電報導



美國媒體報導，總統川普政府計畫廢除一項鼓勵大學入學程序將種族納入考量的指導方針。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述兩名熟知這項計畫的人士報導，川普政府官員主張，前總統歐巴馬政府2011和2016年兩度就這項指導方針所提出的法律建議，「誤導學校認為積極平權措施（affirmative action）比法律本身容許的形式更容易達成」。

川普政府官員打算主張，這項指導方針超越最高法院針對這項議題所做的裁決。

美國最高法院裁決，大學可以援引積極平權措施，協助少數族裔申請入學。但保守派人士認為，這種作法可能傷害白人和亞裔美國人。

共和黨籍川普主政的司法部已在針對逾60個亞裔組織所提控訴展開調查，他們認為哈佛大學（HarvardUniversity）的政策對接納亞裔設限，具有歧視性。

美國司法部加入提訴團體「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）的行列，它們敦促揭露哈佛違反具指標意義1964年民權法（Civil RightsAct）第六編（Title VI）的「強有力」證據。第六編的相關規範禁止接受聯邦資助的計畫和活動，基於種族、膚色和原國籍的歧視行徑。

哈佛表示，入學政策遵守美國法律，並致力提高財政援助，以確保校內經濟及種族多元性。