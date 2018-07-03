親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

史上最大咖！NBA神級球員哈登將上「玩很大」

報告：川普白宮一年 40%幕僚走人

2018-07-03 14:49世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

一項最新報告顯示，一年前在白宮川普總統工作的員工，40%已離職。川普的白宮，是高級官員汰換率最高的美國當代政權。

路透6月30日取得並公布的工資年度報告顯示，不論從資深程度或薪資水平來看，川普治下的白宮員工流失率都遠超過前總統歐巴馬時期；其中，高層幕僚流動率尤其高。

陶森大學（Towson University）政治科學家榮譽博士、「白宮過渡計畫」主任庫馬爾（Martha Kumar）自雷根政府以來，即持續追蹤白宮員工汰換率。她表示，這將損害川普與外部盟友合作推動政策的能力，「保持連續性是必要的」。

據去年川普白宮工資報告，官階排名最高的人有56％已離開或宣布即將離職，其中包括幕僚長蒲博思(ReincePriebus)、首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)，副幕僚長狄爾鮑(Rick Dearborn)和發言人史派瑟(Sean Spicer)。

每年7月1日國會都要求提供包括姓名和職銜的白宮工資報告。兩份歐巴馬治下的白宮工資報告顯示，在同一時期，24名高級職員有13%離職。庫馬爾研究則顯示，小布希治下的美國當代政府在同一時期的高官汰換率最低，只有一名高級幕僚離職。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）政治科學家坦帕斯（Kathryn Tenpas）指出，高層騷亂像漣漪般向下波動，低層員工隨著老闆換人爭權奪位，既要接手離職者留下的工作、還得培訓新員工。

坦帕斯追蹤雷根政府以來的60多個關鍵職位汰換率，她表示，川普以創紀錄速度不斷換人，在他行事隨興的作風下，員工因壓力出現異常多的辭職；「由於無法有效運作，不只川普的議程受影響，白宮士氣也很值得懷疑。」

坦帕斯預期，國會11月期中選舉後，白宮通常會有一群人轉向節奏不那麼瘋狂的私營企業或投入下任總統大選活動，屆時將會有更多人辭職。

白宮川普離職

相關新聞

再爆3起性攻擊 溫斯坦恐判終身監禁

2018-07-03 14:52

密謀美國慶遊行引「爆」 1男子被逮

2018-07-03 14:48

川普最擔心的事：柯恩到底知道什麼

2018-07-03 13:56

川普私人律師柯恩稱家國優先 可能與穆勒合作

2018-07-03 13:54

梅蘭妮亞賣照片使用權賺10萬美元 限正面報導

2018-07-03 13:49

忠實粉絲？ 川普用人偏愛「福斯」人才

2018-07-03 13:48

無證家庭被拆散 母泣：去別的國家求庇護

2018-07-03 13:16

美聯社：川普政府「零容忍」政策一團亂

2018-07-03 13:15

川普上任後 73萬入籍積案 比歐巴馬時期增9成

2018-07-03 13:13

非法入境者留不留？ 美國移民法官成爭議焦點

2018-07-03 13:11

52民主黨議員連署 促加速審核歸化入籍申請案

2018-07-03 13:10

88歲撞死17歲 紐約民眾籲嚴審高齡駕照

2018-07-03 12:33

研究阿茲海默症 華生龔家亮獲哈佛錄取

2018-07-03 12:32

州長簽字 紐約拉瓜地亞機場快線2020年開工

2018-07-03 12:30

影／不願歷史重演 華人挺反零容忍遊行

2018-07-03 12:03

華人怎麼看？考量房價教育 新澤西仍比紐約宜居

2018-07-03 11:45

居不易 新澤西州地稅保險醫費冠全美

2018-07-03 11:43

頗不滿 美國3成新州居民考慮遷離

2018-07-03 11:43

芝加哥周末槍案死傷23人 含15青少年

2018-07-03 11:05

墨新總統與川普通話 承諾減少赴美移民

2018-07-03 09:57

經查性侵另一女子 溫斯坦再遭起訴

2018-07-03 05:28

美大法官任命 挺墮胎議員或成變數

2018-07-02 19:14

非裔婦投訴食物不好 咬掉中餐館老闆耳朵

2018-07-02 16:36

緝毒犬建功！費城港查獲110磅中國進口芬太尼

2018-07-02 16:34

車禍失雙腿…婦稱鄰居肇逃 DNA檢測3年還沒完成

2018-07-02 16:32

屋崙大樓業主涉串通檢查員 逼遷租客

2018-07-02 16:30

RR法案實施1年 灣區捷運準點率提升至93.6％

2018-07-02 16:30

川普擬改專業人士配偶工作權 恐致10萬人失業

2018-07-02 15:34

兒童慶生派對成砍人現場 12歲目擊者餘悸猶存

2018-07-02 12:42
看更多

熱門文章

困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

2018-07-03 00:11

碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

2018-07-03 08:29

全球大反擊！美關稅遭強烈報復 農民與美豬成最大靶子

2018-07-02 17:44

搜救隊發現失蹤泰足球隊 首次接觸影片曝光！

2018-07-03 08:30

貿易戰山雨欲來 中國思索是否能承受川普輪番攻勢

2018-07-02 17:19

川普擬改專業人士配偶工作權 恐致10萬人失業

2018-07-02 15:34

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

岩洞失蹤9天 泰足球隊13人全生還

2018-07-03 00:56

專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30

大有來頭！英洞穴搜救專家率先找到泰國足球隊

2018-07-03 12:41

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

洞穴搜救專家想破頭！ 提出3方法拯救泰國受困13人

2018-07-03 10:35

泰國備4個月糧食和電話 受困13人將學潛水

2018-07-03 12:03

泰國將派醫師潛水進迷魂洞 評估救出受困9天的13人

2018-07-03 00:55

菲律賓市長遭槍擊身亡 市府官員稱常有威脅

2018-07-02 19:44

影／印度一家11人集體上吊慘死 屋外詭異水管透玄機

2018-07-03 12:51

泰洞穴搜救12足球小將第9天 鑿寬過窄通道進入救援

2018-07-02 16:49

躲在黑暗洞穴 泰足球隊失去時間概念不知受困幾天

2018-07-03 12:44

陪女兒參加選美 41歲單親媽勇摘「銀河小姐」后冠

2018-07-02 17:13

開盤前 留意台積電兩利多

2018-07-03 07:19

美股扭轉早盤跌勢 三大指數全漲 科技股表現強勁

2018-07-03 06:46

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

你的花錢習慣、感情狀況 空姐比你媽還清楚？

2018-07-02 15:10

影／吃蛋糕不夠看！ 約旦國王父子「真槍實彈」慶生

2018-07-03 08:26

首尋獲困洞足球小將 英搜救人員：你們很強壯

2018-07-03 10:17

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

泰北岩洞失蹤案 跨國搜救隊夜以繼日與時間賽跑

2018-07-02 22:46

川普：和北韓達成的核協議 有可能不會奏效

2018-07-02 17:44

尋獲困洞泰國足球小將 英國搜救人員居奇功

2018-07-03 12:10

美股早盤大跌近200點 貿易戰疑慮加劇

2018-07-02 22:39

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

杜魯多給川普最後通牒 報復產品鎖定共和黨票倉

2018-07-02 17:16

巴比侖襲日挾豪雨 一夜雨量超過一個月均量

2018-07-03 08:57

歐盟放話 將祭3千億美元報復美國

2018-07-02 23:24

雷厲掃毒引殺機 菲律賓市長公然遭暗殺

2018-07-02 18:14

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

法國大使讚匈國移民政策 馬克宏速撤換

2018-07-02 19:09

泰國政府將全力抽水 設法救出受困泰北洞穴13人

2018-07-03 10:41

陸加徵汽車稅 大廠噩夢

2018-07-03 00:30

獵殺長頸鹿上網炫耀 女子不甘挨批出面反駁

2018-07-03 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top