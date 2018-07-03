報告：川普白宮一年 40%幕僚走人

2018-07-03 14:49 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



一項最新報告顯示，一年前在白宮為川普總統工作的員工，40%已離職。川普的白宮，是高級官員汰換率最高的美國當代政權。

路透6月30日取得並公布的工資年度報告顯示，不論從資深程度或薪資水平來看，川普治下的白宮員工流失率都遠超過前總統歐巴馬時期；其中，高層幕僚流動率尤其高。

陶森大學（Towson University）政治科學家榮譽博士、「白宮過渡計畫」主任庫馬爾（Martha Kumar）自雷根政府以來，即持續追蹤白宮員工汰換率。她表示，這將損害川普與外部盟友合作推動政策的能力，「保持連續性是必要的」。

據去年川普白宮工資報告，官階排名最高的人有56％已離開或宣布即將離職，其中包括幕僚長蒲博思(ReincePriebus)、首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)，副幕僚長狄爾鮑(Rick Dearborn)和發言人史派瑟(Sean Spicer)。

每年7月1日國會都要求提供包括姓名和職銜的白宮工資報告。兩份歐巴馬治下的白宮工資報告顯示，在同一時期，24名高級職員有13%離職。庫馬爾研究則顯示，小布希治下的美國當代政府在同一時期的高官汰換率最低，只有一名高級幕僚離職。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）政治科學家坦帕斯（Kathryn Tenpas）指出，高層騷亂像漣漪般向下波動，低層員工隨著老闆換人爭權奪位，既要接手離職者留下的工作、還得培訓新員工。

坦帕斯追蹤雷根政府以來的60多個關鍵職位汰換率，她表示，川普以創紀錄速度不斷換人，在他行事隨興的作風下，員工因壓力出現異常多的辭職；「由於無法有效運作，不只川普的議程受影響，白宮士氣也很值得懷疑。」

坦帕斯預期，國會11月期中選舉後，白宮通常會有一群人轉向節奏不那麼瘋狂的私營企業或投入下任總統大選活動，屆時將會有更多人辭職。