再爆3起性攻擊 溫斯坦恐判終身監禁

2018-07-03 14:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合2日電



好萊塢名製片溫斯坦。路透 分享 facebook

紐約曼哈頓地區檢察官辦公室2日宣布,66歲的好萊塢名製片溫斯坦在即將受審前,被控重罪罪名再添三項,包括2006年因強迫一名婦女性交被控一級犯罪性行為(Criminal Sexual Act in the First Degree),及兩項掠奪性攻擊(Predatory Sexual Assault)罪名。掠奪性攻擊罪最輕判刑十年,最重可判終身監禁。

溫斯坦先前已因強暴女子被控一項掠奪性攻擊罪名,另外因在紐約兩度犯行,被控犯罪性行為和重度性虐待(Aggravated Sexual Abuse)罪名。

曼哈頓地區檢察官范斯說,曼哈頓陪審團目前已就溫斯坦最嚴重的部分性犯罪提訴,「這項起訴是受害者鼓起非凡勇氣挺身而出的結果」。溫斯坦被20餘名婦女指控性侵,他於6月因先前控罪受審,他聲請無罪。

范斯2日提出替代起訴書,載有與新罪名相關的詳細犯行。

溫斯坦目前待在紐約地區,自5月25日他上交護照後,身上即佩戴追蹤監視器。他被控的掠奪性攻擊重罪,是唯一可能被判終身監禁的罪名。他若因一級犯罪性行為或一級強暴罪名定罪,判刑最輕5年,最重25年。他被控的三級強暴罪,最重判刑4年。

溫斯坦的第一項掠奪性攻擊罪名,是因被控於2006年7月10日在紐約強暴及攻擊女子;第二項相同罪名,是因他於2013年3月18日的犯行,他還因此被控一級和三級強暴罪。

溫斯坦的指控者之一露西亞.伊凡斯聲稱,2004年她被迫在紐約市翠貝卡米拉麥克斯公司辦公室為溫斯坦口交;另一名與溫斯坦共事女子聲稱,溫斯坦在曼哈頓DoubleTree希爾頓酒店強迫與她交歡。

伊凡斯證實,她是接受「紐約客」雜誌訪問,致使溫斯坦被控罪的數名女子之一。另一名女子則要求被告和媒體不要公開她的姓名,並向法庭申請保護令,已獲法庭核准。

上述控罪是紐約市警局和曼哈頓檢察官花費近一年調查的結果。