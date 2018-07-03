密謀美國慶遊行引「爆」 1男子被逮

2018-07-03 14:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合2日電



美國聯邦調查局(FBI)1日逮捕一名男子，他準備在克利夫蘭的國慶日遊行製造爆炸，他是在與FBI的臥底接頭後被捕。

48歲的畢茲(Demetrius Pitts)宣誓效忠凱達組織，他對FBI的臥底說，他還準備攻擊克利夫蘭的其他地點以及費城。全國許多大城市在國慶日都舉辦慶祝遊行和煙火秀，各地警方也都加強了節日安保。

FBI說，他們的一個臥底幫助畢茲選定了攻擊遊行隊伍的地點，距煙火秀和多座政府建築不遠。

畢茲相信與他接頭的FBI臥底是個凱達分子，因此說他在遊行日當天要去市中心，親眼看見炸彈爆炸。他還主張把人工操作的軍用遙控車送給孩子，裡面裝上爆炸物，讓孩子們在遊行期間不知不覺中引爆炸彈。

畢茲被控向外國恐怖組織提供物質支持，如果定罪，將面臨最多20年監禁。

檢方表示，FBI的臥底給了畢茲一張乘車證和一部手機，以便在他實施爆炸前對他進行監控。畢茲住在克利夫蘭郊區，他曾表示要去一趟舊金山，為凱達組織偵查地形。

畢茲是美國公民，是在美國被「洗腦」。俄亥俄州北區的聯邦檢方說，畢茲的言行顯示他試圖攻擊美國。

2015年的國慶日前夕，聯邦執法部門逮捕了10多個被伊斯蘭國(IS)洗腦的人，表示逮捕行動打亂了預謀的攻擊。

一對來自車臣的兄弟2013年在波士頓馬拉松賽路線的附近安放自製炸彈，導致3人喪命，260多人受傷。