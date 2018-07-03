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欲救出洞穴受困13人 泰國評估需費時多日

2018-07-03 11:38中央社 曼谷3日專電

受困在泰北清萊睡美人洞的13人2日深夜被尋獲，已獲得餐飲補給，清萊省長納隆薩今天指出，由於積水很深，抽水需要時間，另考量開鑿排水井，可能需要幾天才能救出他們。

清萊省省長納隆薩（Narongsak Osottanakorn）今天上午表示，他們受困的地點前方就有數公尺深的積水，目前抽水機正全力抽水，雖然每小時抽水量高達16萬立方公尺，但水位每小時僅下降1公分，另也設法找出適合開鑿排水井的地點，以排出洞內積水和汙泥，預估需費時多日。

納隆薩2日晚間10時30分宣布，受困在美塞睡美人洞的12名孩童和1名教練，晚間被兩名英國潛水員尋獲，全部平安，他們躲在比原本預期的巴達雅海灘（Pattaya Beach）的岩丘更深入400公尺的突起岩石上。

根據搜救人員研判，他們進入洞內後，大量降雨灌入洞內的溪流，致使水位持續上漲，他們向高處逃跑，一直深入洞內，所幸他們有帶一些零食和飲水充饑，累了就靠在一起休息，並輪流警戒水位是否上升。

根據當地人表示，他們在6月23日下午進入洞內時，並沒有下雨，但傍晚突然降雨，雨勢大又急，洞內很快就湧入大量雨水。美塞縣這處地下洞穴以鐘乳石和石筍著名，受到觀光客喜愛，洞穴中有溪流通過，若遇暴雨時，洞穴會被淹沒，雨季期間並不建議進入。

這支名叫「野豬」的少年足球隊，是清萊省（Chiang Rai）美塞縣一所學校的足球隊，6月23日下午由25歲男教練帶領12名11到16歲男隊員進入當地人稱為睡美人洞（Tham Luang Nang Non）的地下洞穴探險。這13人自失聯到2日晚間被尋獲，總共在洞內受困9天5小時41分鐘。

暴雨泰國失蹤

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