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墨新總統與川普通話 承諾減少赴美移民

2018-07-03 09:57中央社 墨西哥市2日綜合外電報導

墨西哥新總統羅培茲歐布拉多。路透
墨西哥新總統羅培茲歐布拉多。路透
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美國總統川普墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多今天首度通電話，兩人表示談話「非常好」。羅培茲歐布拉多在電話中承諾，會降低赴美移民人數，雙方也談了貿易和安全問題。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）是激進左派人士，與墨西哥的建制派壁壘分明，他昨天贏得壓倒性勝利，讓外界更加關注墨西哥和它北方鄰國美國關係的未來。

羅培茲歐布拉多當選後推文說：「我接到川普的電話，我們講了半小時。」

他又表示：「我提議研究一項全面協定，內容涉及在墨西哥創造工作機會，藉此減少移民、改善安全。」他說：「（通話）調性相當尊重，雙方團隊將舉行會談。」

川普過去三不五時發言批評墨西哥，他和羅培茲歐布拉多的關係將因此特別獲得各方關注。兩人通話後，川普告訴記者，他相信墨國總統當選人會助美國保護南方邊境。

川普在橢圓形辦公室說：「我想這段關係將會非常好。我們再看看接下來會如何吧，但我真的相信會非常好。」

川普並表示，兩人在電話中也大略談了美墨間可能的貿易協定。

羅培茲歐布拉多的對外說明未提及貿易這一塊；川普也沒就這樁可能的協定提供進一步細節。

美國、墨西哥和加拿大修改1994年北美自由貿易協定（NAFTA）的協商，過程並不順利。

羅培茲歐布拉多一度對NAFTA持懷疑態度，這次第3次角逐總統大位緩和他對這起協定的立場，今天在電視採訪中說，自己想要一紙有利墨西哥的NAFTA。

羅培茲歐布拉多告訴墨西哥千禧電視台（MilenioTV）：「我們將陪同現任政府進行談判，會相當尊重，也會支持協定簽署。」

墨西哥川普移民

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