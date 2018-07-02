策劃美國慶日炸彈攻擊 FBI逮同情蓋達人士

2018-07-02 23:17 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國聯邦調查局（FBI）今天宣布逮捕一名公開聲稱支持蓋達組織（Al Qaeda）的男子，他策劃炸彈攻擊俄亥俄州克里夫蘭的一場國慶遊行。

FBI指出，畢茨（Demetrius Nathaniel Pitts）別名拉菲克（Abdur Raheem Rafeeq）。他告訴臥底幹員，要把廂型車或其他車輛裝滿爆裂物，在美國國慶日鎖定軍人和軍眷發動攻擊。

負責本案的FBI特別幹員安東尼（Steve Anthony）說：「他想要做的是：殺害軍人和他們家屬。」