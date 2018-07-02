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川普私人律師稱家國優先 若遭抹黑將反擊

2018-07-02 22:37中央社 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普的長期私人律師柯恩（Michael Cohen）在今天播出的電視專訪中，宣示對家庭和國家的忠誠。柯恩也表示，川普總統或他的法律團隊如企圖抹黑，他將予以反擊。

柯恩接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，是他自紐約檢察官突襲他的寓所、辦公室和飯店房間以來，首次接受主要媒體訪問，升高他或許會背棄川普轉而與調查他商業交易的檢方合作的可能性。

柯恩受訪時說：「我不會是任何人辯護策略中的挨打沙包。」這段專訪於週末錄製，今天播出。他說：「我不是這個故事中的壞蛋，不容許任何人試圖把我描繪成那樣。」

柯恩說：「我的妻子、我的女兒和我的兒子擁有我的第一忠誠，始終都是。」他還說：「我把家庭和國家擺在第一優先。」

熟悉調查人士表示，檢方正在調查柯恩是否涉及銀行和稅務詐欺，還有他付給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）一筆封口費，是否違反競選法令，以及其他和川普競選相關事務。

川普時而為柯恩辯護、表達對檢方突襲搜查的不滿，時而和柯恩劃清界線。柯恩宣稱自己在川普還沒當選總統前，專門替他搞定大小事。

柯恩受訪時駁斥川普對俄羅斯干預美國大選調查案的說法，並說接受俄羅斯總統蒲亭否認任何干預行動的說法「站不住腳」。

柯恩也告訴ABC，他將全力配合特別檢察官穆勒（Robert Mueller），且他已提供文件，但目前尚未接受穆勒團隊約談。

川普俄羅斯詐欺

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