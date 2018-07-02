緝毒犬建功！費城港查獲110磅中國進口芬太尼

2018-07-02 16:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合1日電



聯邦當局的緝毒犬上周在費城港偵測到市值170萬元的危險鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)，這批毒品來自中國，重110磅，藏在氧化鐵桶內。

這批毒品被運送到費城地區港口時，在例行檢查中被發現。

根據海關與邊境保護局 (CPB)發出的一份新聞稿，CPB人員在幾個氧化鐵桶內發現了50個裝著白色粉末物質的密封袋。

這些白色粉末經過化驗後，證實是芬太尼。高純度芬太尼的市價是每公斤超過3萬4000元。

巴爾的摩CBP現場行動主任凱西‧杜斯特(Casey Durst)表示，非法藥物對公共衛生問題形成日益嚴重的禍害。

她說：「包括芬太尼及其相類的鴉片類藥物，是一個嚴重的公共衛生問題，讓這種致命合成化合物大量進口，對國家安全構成威脅。」

杜斯特說，CBP嚴打包括合成鴉片類藥物在內的非法藥物流入美國，致力於保護社會安全。

此外，CBP自2004年開始追蹤毒品貨運以來，查獲的芬太芬持續增加。

2016年，CBP開始追蹤芬太尼，並在全國緝獲了440磅。到2017年，查獲的數量增至951磅，而截至2018年4月，查獲的數量已達到984磅。

費城當地報導，上周在10天內，有20名吸毒者不知不覺地吸入了含有芬太尼的古柯鹼，引致吸毒過量。