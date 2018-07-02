非裔婦投訴食物不好 咬掉中餐館老闆耳朵

2018-07-02 16:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合1日電



密西根州克萊門斯山市(Mount Clemens)一名非洲裔女子日前至當地的「China 1 Restaurant」中餐館，向該餐館的老闆投訴，不滿先前訂的食物，未料最後卻咬下老闆的一片耳朵。

24歲的賈德．安德森(Jade Anderson)29日下午在克林頓鎮的地方法院過堂，她被控一項意圖傷害別人的襲擊罪，最重可判刑10年，以及一項襲擊或襲擊和毆打罪的輕罪。她的保釋金被定為2萬元現金或擔保債券，她目前被關在馬康郡(Macomb County)監獄。

馬康郡警長辦公室透露，安德森28日晚上9時40分許進入該餐館，後來向經營該餐館的一對夫婦投訴食物不好。

由於語言障礙，該對夫婦請10至11歲的兒子代為翻譯，後來不知何故，安德森推了老闆的兒子，並把食物扔在地上。

根據副警長的報告，安德森隨後襲擊老闆娘，老闆於是上前保護，促使安德森轉而襲擊老闆。

當安德森被趕出該餐館時，她咬住老闆耳朵，並咬下了一部分。老闆事後被送往醫院，老闆娘的前額腫起一大塊，也要接受治療。警長辦公室沒有透露受害人被送往哪家醫院，也沒有透露他們身分和情況。

副警長獲悉安德森有一名小孩留在家中，沒有人照顧後，於是來到她的住所，把該小孩交給一名有責任的成人。

安德森將於7月11日下午1時30分再度出庭應訊。

據WXYZ網站報導，餐館老闆的兒子打911報警，他對調度員說：「一名狂暴女子毆打我母親，也打了我。」

調度員問：「她是誰？」那男孩說：「我不知道，我很害怕，你能來嗎？她正和我們打起來。」