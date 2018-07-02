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RR法案實施1年 灣區捷運準點率提升至93.6％

2018-07-02 16:30世界日報 記者劉先進／屋崙報導

RR法案實施一年多，捷運準點率提升。 記者劉先進／攝影
RR法案實施一年多，捷運準點率提升。 記者劉先進／攝影
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灣區捷運（BART）表示，Measure RR法案通過後一年以來，捷運準點率上升至四年最高的93.6％。部分歸功於基礎設施的改進、質量維護和系統修復。捷運更多計畫推出，預計準點率還要提高。

近七成選民2016年11月投票支持RR法案，授權捷運發行35億債券，籌資更新核心系統，如軌道更換，隧道修復，電腦和電氣系統升級，以提供更可靠的服務。捷運已經花費這筆債券資金中的近7000萬。

捷運表示，進行中的項目按時且按預算進行。捷運將發行第一批債券，價值3億元。這項早期的工作對公眾來說感覺不明顯，但即將改變。捷運未來一年將推出多個項目，包括新的電扶梯和現代化車站，並加強基礎設施升級，進一步提高運行的可靠性，將對乘客產生影響。

RR法案債券監督委員會正追蹤資金使用情況。委員會的任務是嚴格監督所有獲得授權的開支，確保及時、高效和高質量完成。委員會由社區成員組成，在金融，工程，項目管理等領域擁有專業知識。

捷運正將部分舊列車更換成新列車「未來之艦」（Fleet of the Future）。今年1月有10輛車開始運送乘客。預計2022年底，所有775輛列車投用。新列車每節車廂三個門，比現行列車多一個，更多門意味著乘客進出更方便。2012年以來，乘客量增長14%。捷運還在籌措資金，再增加306輛新列車，將服務延伸16哩到矽谷。

捷運列車修復

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