親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

107年大學指考／英文科試題與解答(含非選)

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

屋崙大樓業主涉串通檢查員 逼遷租客

2018-07-02 16:30世界日報 編譯組／屋崙1日電

屋崙市府內部文件指出，市府一名大樓檢查員涉嫌於2016年與一棟大樓的業主串通，向租客佯稱大樓不安全，藉此逼遷租客，屋崙市府稱這名員工的行為「違反公眾信任」。

據了解，六名租客自2016年被逼遷後一直無家可歸，屋崙市府取消大樓危險標籤後向業主表示，應該讓之前的租客重新入住，儘管該大樓並沒有市府核發的住宅許可。

涉案的檢查員艾斯賓諾沙（Thomas Espinosa）在屋崙規畫與建設部門（Planning and Building Department）任職11年，2016年11月已因這起事件遭到革職。時任艾斯賓諾沙主管、現任屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）住房安全政策主任拉納拉提（Darin Ranelletti）在一封信中表示，艾斯賓諾沙濫用職權，將位於西屋崙27街661號這棟大樓列為危樓，下令租客搬離，行為損害公眾信任。

艾斯賓諾沙的代表律師陳瓊（Quynh Chen，音譯）表示，兩人並未串通逼遷租客，她的當事人只是盡其職責，並未做錯任何事，她認為市府官員誇大這起事件的事實。陳瓊說：「他沒有不懷好意，基本上這是艾斯賓諾沙和其主管之間的誤解，他卻必須承受責任。」

大樓業主麥肯泰爾（Patrick MacIntyre）的代表律師史登費爾德（David Sternfeld）則表示，這些租客一開始就不應該住在大樓裡。

相關新聞

川普擬改專業人士配偶工作權 恐致10萬人失業

2018-07-02 15:34

非裔婦投訴食物不好 咬掉中餐館老闆耳朵

2018-07-02 16:36

緝毒犬建功！費城港查獲110磅中國進口芬太尼

2018-07-02 16:34

車禍失雙腿…婦稱鄰居肇逃 DNA檢測3年還沒完成

2018-07-02 16:32

RR法案實施1年 灣區捷運準點率提升至93.6％

2018-07-02 16:30

兒童慶生派對成砍人現場 12歲目擊者餘悸猶存

2018-07-02 12:42

NASA螺絲鬆了？低級錯誤害韋伯望遠鏡爆預算還升不了空

2018-07-02 11:00

加州野火失控延燒 當局下令強制撤離

2018-07-02 09:13

川普：期中選舉後才會完成NAFTA新協定

2018-07-02 08:39

「家人應該在一起」川普零容忍移民 全美抗議

2018-07-02 00:32

影／川普被耍！諧星冒牌議員與川普聊政事

2018-07-01 18:44

羨慕嗎？年薪350萬 在舊金山算低收入戶

2018-07-01 17:46

影／美警從背後電擊手無寸鐵非裔男 爭議再起

2018-07-01 17:01

男子鞋藏攝影機偷拍裙底風光 沒拍成電池先爆炸傷腳

2018-07-01 13:52

非法移工被抓遣返 也面臨骨肉分離 公民子女去留兩難

2018-07-01 13:47

ICE對移民殘酷不公 廢除呼聲高漲 川普回嗆：零機會

2018-07-01 13:47

川普政府強硬：移民案件解決前 有權無限期羈押

2018-07-01 13:47

美國逾2000童分散17州 親子隔千里 重聚萬般難

2018-07-01 13:47
看更多

熱門文章

羨慕嗎？年薪350萬 在舊金山算低收入戶

2018-07-01 17:46

NASA螺絲鬆了？低級錯誤害韋伯望遠鏡爆預算還升不了空

2018-07-02 11:00

泰北洞窟搜救13人 清除重大障礙 尚未抵目的地

2018-07-01 23:29

影／海水浴場充氣城堡爆炸 小女孩炸飛6公尺後墜地身亡

2018-07-02 12:50

5年內第2次！法國傳奇大盜 搭直升機成功越獄

2018-07-01 19:39

大浪捲走失蹤一年半 印尼婦離奇原地被救回

2018-07-02 13:08

穆斯克宣告 特斯拉每周生產5,000輛達標

2018-07-02 06:36

債務狂潮！美企債務逾192兆 升息環境下有破產隱憂

2018-07-01 23:08

挾民怨而起 左派 「美國人」將成墨總統

2018-07-02 00:18

美英九國將升息 中國鬆緊並進

2018-07-02 00:13

70歲身兼模特兒、營養師 穆斯克鋼鐵老媽從不服輸

2018-07-02 00:02

川普改口：北韓去核協議「有可能行不通」

2018-07-02 09:53

韓出口摔跤 下半年罩烏雲

2018-07-02 00:02

全球經濟展望…看川普臉色

2018-07-02 00:02

反川普保護主義！RCEP部長捍衛自貿 拚年內達協議

2018-07-01 20:18

衛星圖片顯示：北韓剛完成主要飛彈工廠擴建工程

2018-07-02 10:18

影／曾令毒嫌遊街 菲國爭議市長遭槍擊身亡

2018-07-02 11:02

以牙還牙 加、墨、中本周陸續對美展開貿易戰大反攻

2018-07-02 12:32

戴爾傳最快今宣布藉換股方式 恢復上市

2018-07-02 07:38

日本岩手縣觀光網站赫見「中國台灣」惹議 官方火速更正

2018-07-02 14:53

影／美警從背後電擊手無寸鐵非裔男 爭議再起

2018-07-01 17:01

川普擬改專業人士配偶工作權 恐致10萬人失業

2018-07-02 15:34

加州野火失控延燒 當局下令強制撤離

2018-07-02 09:13

「不讓美國占便宜」 墨版川普有望入主總統府

2018-07-01 19:44

你的花錢習慣、感情狀況 空姐比你媽還清楚？

2018-07-02 15:10

獲捐骨髓重生！3歲罹癌女孩 為救命恩人當花童

2018-07-02 13:59

影／川普被耍！諧星冒牌議員與川普聊政事

2018-07-01 18:44

墨國「槍決式」選舉 百餘人遭暗殺

2018-07-02 00:30

高盛維持「買進」iPhone組裝和機殼供應商 看好利潤

2018-07-02 09:41

「家人應該在一起」川普零容忍移民 全美抗議

2018-07-02 00:32

5年成功2次 法賊劫直升機越獄

2018-07-02 00:34

墨西哥川普 可望當選總統

2018-07-02 00:02

讀賣新聞：金正恩促習近平協助解除北韓制裁

2018-07-01 18:35

為難民議題與梅克爾僵持不下 德內政部長揚言走人

2018-07-02 06:35

蘋果傳深耕燃料電池 控制介面輪廓浮現

2018-07-02 09:12

想前進北韓經商嗎？ 台商提醒四風險

2018-07-02 00:34

日媒：金正恩要習幫忙 解除北韓制裁

2018-07-02 00:35

下半年投資警訊：強勢美元令新興市場處於危機邊緣

2018-07-01 18:43

川普：歐盟在貿易上可能和中國一樣壞

2018-07-02 05:40

美要求北韓「一年內」棄核 紐時：不切實際

2018-07-02 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top