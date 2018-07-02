屋崙大樓業主涉串通檢查員 逼遷租客

2018-07-02 16:30 世界日報 編譯組／屋崙1日電



屋崙市府內部文件指出，市府一名大樓檢查員涉嫌於2016年與一棟大樓的業主串通，向租客佯稱大樓不安全，藉此逼遷租客，屋崙市府稱這名員工的行為「違反公眾信任」。

據了解，六名租客自2016年被逼遷後一直無家可歸，屋崙市府取消大樓危險標籤後向業主表示，應該讓之前的租客重新入住，儘管該大樓並沒有市府核發的住宅許可。

涉案的檢查員艾斯賓諾沙（Thomas Espinosa）在屋崙規畫與建設部門（Planning and Building Department）任職11年，2016年11月已因這起事件遭到革職。時任艾斯賓諾沙主管、現任屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）住房安全政策主任拉納拉提（Darin Ranelletti）在一封信中表示，艾斯賓諾沙濫用職權，將位於西屋崙27街661號這棟大樓列為危樓，下令租客搬離，行為損害公眾信任。

艾斯賓諾沙的代表律師陳瓊（Quynh Chen，音譯）表示，兩人並未串通逼遷租客，她的當事人只是盡其職責，並未做錯任何事，她認為市府官員誇大這起事件的事實。陳瓊說：「他沒有不懷好意，基本上這是艾斯賓諾沙和其主管之間的誤解，他卻必須承受責任。」

大樓業主麥肯泰爾（Patrick MacIntyre）的代表律師史登費爾德（David Sternfeld）則表示，這些租客一開始就不應該住在大樓裡。