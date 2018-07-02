車禍失雙腿…婦稱鄰居肇逃 DNA檢測3年還沒完成

2018-07-02 16:32 世界日報 編譯組／屋崙1日電



寇克派翠克（Mykenna Kirkpatrick）三年前在東屋崙遭汽車撞傷，駕駛肇事後逃逸，經過寇克派翠克家人積極的追查，發現嫌犯正是住在同一社區的鄰居。

寇克派翠克回憶，事發當時，她正坐在其汽車的駕駛座上，穿著長靴的雙腿伸出車外，肇事者撞上她的汽車時，強大的撞擊力使她的車門猛然關上，她的雙腳當場斷裂變形。寇克派翠克說：「我以為我會死。」她的雙腳最後遭到截肢。

當寇克派翠克在醫院接受手術時，母親蘇菲亞（Sophia）積極追尋肇事的藍色BMW汽車，後來在一個鄰居的住家車道上發現這輛汽車，上面沾有女兒的血跡和女兒汽車的油漆。

經過報案，屋崙警方拖走嫌犯汽車進行DNA檢測，但三年過去了，警方並未逮捕肇事者。在媒體追問下，屋崙警方表示，他們曾經逮捕過這名關係人，但因為證據不足將其釋放，DNA檢測工作也一直沒有完成。

寇克派翠克表示，在證據充分的情況下，她不明白為何這起案件會成懸案。她說：「這種案件現在在屋崙是輕而易舉就能偵破的案子，知道是誰犯的案，知道他住在何處，也有證據證明他的汽車撞了我的汽車。」

蘇菲亞說：「我盼望肇事的年輕人能自首，還我女兒一個公道，讓她能繼續她的人生。」