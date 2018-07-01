愛達荷州收容難民集合公寓 男子揮刀傷多人

2018-07-01 22:58 中央社 愛達荷州波伊西1日綜合外電報導



美國愛達荷州警方說，波伊西市收容許多難民家庭的集合式公寓昨晚發生揮刀殺人事件，9人今天凌晨送醫，其中4人有生命危險。警方已逮捕一名30歲男子。

波伊西市（Boise）警長波恩斯（Bill Bones）說：「目前無人身亡，但就像我說的，有人傷勢非常嚴重。」

警方還不知道昨晚揮刀攻擊事件可能的動機，只說已逮捕一名30歲男子。

波恩斯說，這起攻擊是波伊西市警局歷史上，受害人數最多的單一事件。他說：「你可想像，魏利街公寓（Wylie Street Apartment）和全市社區深受這起攻擊事件震撼。」

他說，警方昨晚8時46分接獲報警，說有人持刀殺人後，4分鐘內抵達事發的集合式公寓。警方在停車場和集合式公寓內發現受害人。目擊者說，嫌犯逃跑後，警方在不遠處逮捕這名30歲男子。

「愛達荷政治家日報」（Idaho Statesman）報導，男嫌攻擊居住在低收入集合式公寓裡的難民家庭。波恩斯暗示，受害人包括孩童。他說：「受害人年齡層很廣，影響到集合式公寓裡各層面家庭。」

波恩斯在記者會說，攻擊動機目前不明，也不清楚嫌犯和受害人之間關係；還不知道是否所有受害人都是難民。