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川普親信：伊朗獨裁政權大限將至

2018-07-01 11:41中央社 巴黎30日綜合外電報導

美國總統川普的親近盟友今天表示，美國對伊朗再祭制裁後，伊朗國內抗爭頻仍，很可能會改朝換代，前紐約市長朱利安尼更直言，使伊朗政權更替正是川普的目標。

在法國巴黎一場會議上，朱利安尼（RudyGiuliani）和前美國眾院議長金瑞契（CallistaGingrich）也告訴伊朗成千上萬的反對派支持者，川普須施壓那些無視美國重新祭出制裁、仍尋求和德黑蘭當局進行商務往來的歐洲國家。這場會議由總部設在巴黎的流亡反對派團體伊朗全國抵抗委員會（NCRI）主辦。

金瑞契告訴「自由伊朗」（Free Iran）：「達到區內安全的唯一方式，就是將獨裁統治換成民主政權，而這得是我們的目標。」「自由伊朗」由流亡的反對派組織而成，在伊朗被禁的前反抗團體「人民聖戰組織」（People 's Mujahedin）也在其中。

他強調，自己不為川普團隊代言，但又說：「在我看來，政權要是真的更替，他們應該會額手稱慶。」

金瑞契說他不支持提供伊朗的反抗人士武裝，並表示美國退出2015年德黑蘭與各方達成的核子協議後，川普應加重更多制裁。

金瑞契也抨擊那些想方設法、要讓國內公司在美國制裁罰款威脅下，繼續於伊朗運作的國家。

金瑞契說：「我們需要一套做法，讓不願支持自由民主的歐洲政府感到羞愧。」「我們得堅持要他們再度參與制裁。」

如今成了川普個人律師的朱利安尼則說，川普將會扼制伊朗「獨裁當權派」發展，指出川普對伊朗再祭制裁，目標正是鎖定要伊朗政權更替。

朱利安尼指出，川普退出2015年達成的核協議後，伊朗幣值大跌，國內近期因此爆發抗爭，他說：「我們現在很真實地看見了伊朗政權的結束。」

他說：「當最大經濟強權停止和你做生意，你就會垮掉…制裁會越來越重、越來越重。」

伊朗川普德黑蘭

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