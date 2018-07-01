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不滿川普移民政策 美國數萬人上街示威

2018-07-01 10:15中央社 華盛頓30日綜合外電報導

為抗議總統川普的強硬移民政策，美國各城市今天有數萬名示威人士走上街頭，要求立即讓在美墨邊境被迫分離的家庭團聚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，示威者群聚白宮正對面的拉法葉廣場，現場氣氛既憤慨又悲傷，人群接著朝國會大廈前進。

波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約及波特蘭等城市皆有大批抗議人士上街，知名R&B歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）及音樂劇創作人米蘭達（Lin-ManuelMiranda）也現身華盛頓示威現場，歌手約翰傳奇（John Legend）則加入洛杉磯的抗議陣營。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）更新數據，亞特蘭大約有4000人上街，波特蘭則約2000人，俄亥俄州哥倫布的遊行人數約2000人，丹佛則約有4000人抗議。

紐約一頻道（NY1）報導，光是紐約市，就有3萬人走上街頭。

「家人應該在一起」（Families Belong Together）抗議活動開始時，皮斯卡塔威印地安人邦（Piscataway Indian Nation）的麥迪納-泰亞克（Sebastian Medina-Tayac）以英語及西班牙語疾呼：「我們反對邊界，我們反對築牆。」

當一名巴西籍的母親講述自己被迫與兒子分開的遭遇時，現場擴音器正播放與親屬分離的兒童哭聲。

她說：「我錯過他9個月的成長時光，這絕不應該發生。」

她早在當局5月大行拆散家庭措施前，就被迫與孩子分開。

現場民眾頂著攝氏逾33度的高溫，聞後大喊：「羞恥！恥辱！」

然而，抗議者的呼聲卻無法傳到川普耳裡，因為他今天人在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）。

但川普車隊行經的路線也有抗議人士聚集，許多人高舉著與移民政策相關的標語。

其中一人說：「尋求庇護者不是罪犯。」

川普紐約華盛頓郵報

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