台裔小提琴家黃俊文獻藝 雙橡園琴聲悠揚

2018-07-01 08:09 中央社 華盛頓30日專電



台裔小提琴家黃俊文今天下午展琴藝，讓雙橡園琴聲悠揚，他還指導年輕一代的小提琴演奏者，世代傳承也讓雙橡園在華府社區更廣為所知。

文化部台灣書院與華府表演藝術協會（Washington Performing Arts）合作，今天下午於雙橡園舉辦「我們城市的世界」（The World in Our City）系列音樂會，這也是黃俊文今年4月在華府甘迺迪中心演出後，再次於華府表演。

特別的是，他不只是演出，還有一個世代傳承的指導課程，14歲的金凱麗（Kayleigh Kim）是華府表演藝術協會獎學金的得獎者，她今天也展現初生之犢不畏虎的勇氣，在近百名觀眾面前表演後，並接受黃俊文的指導。

華府表演藝術協會執行長畢爾菲（Jenny Bilfied）致詞表示，她特別感謝中華民國駐美代表處提供雙橡園這樣的場地，讓華府本地的民眾除了平時開車路過外，也能實際走進來感受並欣賞這一優美的環境，也讓年輕一代的音樂家有機會磨練演出。

黃俊文除了今天獨奏巴哈的曲目外，也指導金凱麗弓與琴的掌握及肢體的配合。

現年28歲的黃俊文出生於台南，擁有茱莉亞音樂學院學士及碩士學位，他曾獲瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎、美國費雪獎與林肯表演藝術中心2017年新銳藝術家獎。