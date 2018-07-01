美國務院：代理亞太助卿董雲裳7月底退休

2018-07-01 06:55 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



美國國務院今天表示，主管亞洲事務的資深美國外交官、代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）將於7月底退休。董雲裳去職的時機，正值美國與北韓及中國展開關鍵協商時刻。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發表聲明說：「主管東亞暨太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳已宣布，她打算於7月底自外交單位退休。」