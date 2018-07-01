美國務院：代理亞太助卿董雲裳7月底退休

相關新聞
川普被耍 和冒牌參議員大聊4分鐘2018-06-30 14:42
影／馬里蘭州報社槍擊案 兇嫌作案前先阻人逃生2018-06-30 14:18
美國首席大法官羅伯茲 接下甘迺迪關鍵票角色2018-06-30 14:16
川普被爆「逼退」甘迺迪 幕後軟硬兼施2018-06-30 14:11
川普大法官提名名單 傳已縮為5人2018-06-30 14:09
墮胎須等72小時 愛阿華州高院判違憲2018-06-30 14:08
佯稱參議員騙倒白宮 諧星成功和川普講電話2018-06-30 13:58
她靠著DNA家譜網站 找到失散80年生母2018-06-30 13:34
大華府明星高中多 哈佛最愛誰？2018-06-30 13:24
哈佛校友、20年面試官：亞裔別放棄築夢2018-06-30 13:22
學者 : 哈佛企圖限制亞裔未來影響力2018-06-30 13:10
偷渡創傷、外州打工 華裔家庭藏危機2018-06-30 13:06
專家：華男抑鬱多隱忍 一旦炸開不堪設想2018-06-30 13:06
華生林晨曦迎接改變 堅信努力有回報2018-06-30 12:49
40.5度！熱浪來襲 丹佛打破最高溫紀錄2018-06-30 12:03
佛州防火措施失控 延燒3天 毀36屋、逾800英畝地2018-06-30 12:01
川普建議馬克宏退出歐盟2018-06-30 11:56
馬里蘭報社槍擊案 槍手堵後門防人逃脫2018-06-30 09:59
熱門文章
吃完得了「炒飯症候群」？ 德州女怒告中餐廳求償3000萬2018-06-30 11:20
泰國迷魂洞？少足隊離奇失蹤 千人進洞找 美軍加入也沒輒2018-06-30 11:00
研究：空汙是糖尿病重大成因2018-06-30 18:21
川普被耍 和冒牌參議員大聊4分鐘2018-06-30 14:42
中國匯錢入美 越來越難2018-06-30 13:46
日本民間火箭墜毀 宇宙參與二度鎩羽2018-06-30 12:08
小攤位起家 二嫂在菲創造台灣小吃傳奇2018-06-30 14:38
德國人最衰的一個夏天 除了世足賽外還有這些事2018-06-30 23:26
川普不排除 承認克里米亞屬於俄國2018-06-30 18:04
不用插秧了 北韓中文導遊忙迎中國客2018-06-30 12:45
報復！大家一起「稅」加拿大對近4千億元美國貨課關稅2018-06-30 13:35
通用汽車：川普若執意重課關稅 可能導致裁員2018-06-30 21:09
大教堂屋頂住著送子鳥 宮崎駿曾在此童話小鎮取景2018-06-30 23:35
寫信給加拿大後 川普又要北約8個歐洲盟國提高國防預算2018-06-30 11:02
川普建議馬克宏退出歐盟2018-06-30 11:56
金正恩 罕見視察經濟特區2018-06-30 23:40
中國經濟侵略 美官員列出6大常見手段2018-06-30 18:51
脫歐在即 英國人申請德國籍激增2018-06-30 21:34
川普被爆「逼退」甘迺迪 幕後軟硬兼施2018-06-30 14:11
日長崎天草12處遺產 正式列入世遺2018-06-30 19:02
SpaceX火箭運物資到太空站 內含超濃咖啡2018-06-30 11:33
美駐陸大使之子 疑靠川普拉客戶2018-06-30 23:50
鴻海綠灣建新據點 拓展威斯康辛創新網絡2018-06-30 11:09
史諾登交還美國？俄國：從未考慮2018-06-30 17:48
川普擬推第二階段稅改 欲將企業稅降至20%2018-06-30 09:32
彭博：美中貿易戰擴大影響2018-06-30 13:44
印度7歲女童遭性侵 數千人抗議訴求處死被告2018-06-30 21:26
太空船天龍號 載球形機械人「飛天腦」升空2018-06-30 12:05
佯稱參議員騙倒白宮 諧星成功和川普講電話2018-06-30 13:58
追隨德國與荷蘭 奧地利邁向承認「第三性別」2018-06-30 09:32
新世界遺產出爐 沙國綠洲阿曼古城都入列2018-06-30 20:14
Kitty新幹線發車 400粉絲擠爆博多站2018-06-30 13:29
美國首席大法官羅伯茲 接下甘迺迪關鍵票角色2018-06-30 14:16
馬里蘭報社槍擊案 槍手堵後門防人逃脫2018-06-30 09:59
影／馬里蘭州報社槍擊案 兇嫌作案前先阻人逃生2018-06-30 14:18
反擊川普 加國課美近4千億貨品關稅2018-06-30 23:57
美情報機關：北韓秘密增產核燃料2018-06-30 23:54
川普：加徵汽車關稅調查 3到4週完成2018-06-30 17:42
美二次稅改 擬再降企業稅2018-07-01 00:33
川普稱沙王同意增產 彌補伊、委減供缺口2018-06-30 23:32
留言