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川普強硬移民政策 全美將串聯抗議

2018-06-30 23:31中央社 華盛頓30日綜合外電報導

全美國各地今天可望串聯示威，對總統川普強硬移民政策表達抗議，社運人士更是大聲疾呼，要求廢除前線移民執法機構。光是華府一地，預料就會有5萬，甚至更多人參與。

「家人應該在一起」（Families Belong Together）抗議活動主辦單位在網站上說：「我們將在華府，以及全國各地集會。」

華府的示威將從白宮正門對面的拉法葉廣場（Lafayette Square）展開，然後遊行到國會大廈。

力圖遏阻每月數以萬計移民進入美國南部邊界，川普下令從5月初開始逮捕非法越過邊界的成人，包括尋求庇護的人。

許多試圖跨越美國和墨西哥邊界的人，要不窮愁潦倒躲避黑幫暴力，要不就是為了逃離中美洲動蕩。

川普的掃蕩造成移民家庭骨肉拆散，兒童被關在鏈條圍成柵欄的籠子裡頭，他們焦慮不安的畫面被廣為報導後，這項作法激起美國國內和舉世憤慨。

川普上週簽署命令，總算結束拆散移民家庭的作法，不過移民律師表示，要完備相關程序，過程勢必暨冗長又混亂。

官方數據顯示，截至上週末還有大約2000名兒童仍與父母分離。

包括一名國會議員在內的500名婦女28日在美國國會大廈前抗議川普的移民政策而被捕。

示威抗議先前就已在全美遍地開花，不過今天示威的規模可望遠遠超過之前，光是華府一地預料就會有5萬人參與，甚至更多。

移民川普社運

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