影／馬里蘭州報社槍擊案 兇嫌作案前先阻人逃生

2018-06-30 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國馬里蘭州《首都新聞報》（Capital Gazette）報社28日發生5死2傷的重大槍擊案，檢方29日指出，兇嫌拉莫斯（Jarrod Ramos）犯案前就堵住逃生門，企圖讓工作人員無從脫身，至少一名受害人正是在企圖開門時遭到槍擊。

警方透過臉部辨識系統，成功指認指紋不易辨識的拉莫斯。拉莫斯手持裝彈量12發的泵動式霰彈槍，先隔著玻璃門朝編輯室開火，接著追殺被害人與四處掃射。記者則是躲在辦公桌下，透過社群媒體報導第一手消息與尋求協助。檢方指出，整起攻擊堪稱井井有條，顯示兇嫌意圖「殺越多人越好」。警方也在拉莫斯住處找到證據，足以證明他是預謀犯案。由於拉莫斯不願配合調查，確切的犯案動機仍有待查證。針對記者質疑有前科的拉莫斯怎能合法購槍，警方則指馬里蘭州僅禁止重罪犯與犯下特定罪名的人購槍。

拉莫斯據報曾控告《首都新聞報》誹謗不成，早在2013年5月就上推特語帶威脅，但該報不願提出告訴以免激化情勢。《首都新聞報》前總編輯兼發行人馬夸特（Thomas Marquardt）指出，曾向工作人員出示拉莫斯的照片，警告見到此人必須立刻報警。另有一名女性告訴當地媒體，拉莫斯早在多年前就曾跟蹤與莫名注視她，迫使她三度搬家、改名換姓及帶槍入睡，也曾警告警方，指拉莫斯遲早會犯下重大槍擊案。