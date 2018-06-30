美國首席大法官羅伯茲 接下甘迺迪關鍵票角色

2018-06-30 14:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合29日電



美國首席大法官羅伯茲(John Roberts)現在是聯邦最高法院新的中間人物，只不過這個「中間」可能已向右偏移。

大法官甘迺迪退休，使羅伯茲可能成為最接近高院四位自由派大法官的保守派大法官，也因此能夠左右一些爭議最激烈案件的裁決，決定高院的意識形態能夠伸展多遠和多快。

甘迺迪多年來一直扮演這個角色，對同性戀權利、墮胎、死刑、環境、投票權和平權行動等自由派和保守派尖銳分歧的案件一票定江山。

羅伯茲的立場通常比甘迺迪偏右，包括不同意同性伴侶根據憲法有結婚權利；現在他即使無意推翻高院的重大判例，仍可能縮減環境保護、同性戀權利和墮胎權利等自由派標竿。

這種漸進步驟，比較符合羅伯茲盡可能避免高院出現重大分裂，努力爭取保守派和自由派支持的作風；這位63歲的首席大法官也不會操之過急，因為他在高院還可能再待個15至20年。

羅伯茲偶爾會投票支持自由派立場，不過，在擔任首席大法官13年後，他的法律觀點已相當明確；因此，如川普新提名接替甘迺迪的人選，順利成為最近18位大法官中第14個由共和黨總統任命的大法官，高院的中間線將明確向右偏移。

羅伯茲雖然通常投票支持保守派方針，右派卻仍不滿，川普更把他2012年投票維持歐記健保稱為「絕對的災難」。

高院另外三名保守派大法官--湯瑪士、艾利托和戈薩奇，立場更偏右，羅伯茲則與甘迺迪較同步，只是他比甘迺迪更堅決反對墮胎、平權和同性戀權利。

他與其他保守派同僚有一些不同：主張漸進改變法律，不像甘迺迪贊成同性婚姻一樣做重大改變；尊重高院判例，因此可能阻擋推翻墮胎合法化等重大判例；極重視高院形象，包括維持超黨派表相。

高院目前的四名保守派大法官中年紀最大的湯瑪士現年70歲，因此川普任命的新人加入後，保守派可能繼續控制高院10年以上。自由派對羅伯茲能否執守中道並不樂觀，認為美國即將出現1930年代以來最保守的高院。