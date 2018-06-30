川普被爆「逼退」甘迺迪 幕後軟硬兼施

2018-06-30 14:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合29日電



美國聯邦最高法院大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)27日宣布退休，為美國總統川普提供重新塑造美國司法體系的歷史契機；紐約時報報導，但這卻是白宮處心積慮、軟硬兼施的結果。

為了讓甘迺迪放心，川普不時攻擊其他大法官，卻點名稱讚他，還刻意與他結交，並提名接近他的人擔任重要司法職位，向甘迺迪表示他的功業將能獲得妥善維護。

白宮的盟友更直截了當，警告81歲的甘迺迪時機已迫不及待，他如不立刻退休，萬一民主黨在11月的期中選舉控制參院，川普提名能謹守法律條文的接替人選，鐵定會被封殺。

「紐約時報」報導說，歷來的總統都巴不得有大法官出缺，以在司法體系留下長久印記，因此想盡辦法製造這種空缺。

歐巴馬政府時期，現年85歲的大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)也面對逼退呼聲，以讓歐巴馬任命自由派接班人；但這名大法官中的老大姐打死不退，去年還讓媒體看她在健身房運動，顯示她身體如何硬朗。

白宮並未直接向甘迺迪施壓或遊說，只是以各種微妙或較唐突方式在幕後悄悄運作，以確保川普能夠再度履行他對保守派追隨者的最重要承諾：改變聯邦最高法院的組成和方向。

川普去年初上任時，高院已有史卡利亞猝逝留下的一個大法官空缺；但是川普迫切想要第二個缺額，以明確改變高院至少未來一個世代的面貌。

因此他利用第一個空缺協助製造第二個空缺，挑選當過甘迺迪法律書記的戈薩奇(Neil Gorsuch)填補史卡利亞留下的位子。

白宮宣布提名戈薩奇時，也把另外兩個當過甘迺迪書記的法官，列為大法官後備人選，並任命他以前另外三個書記出任聯邦上訴法庭法官。同時，川普也拚命巴結甘迺迪。

戈薩奇去年4月宣誓就任，即由甘迺迪主持監誓，而川普當場推崇他是「成就傑出的偉大人物」，在高院將近30年的竭誠服務獲得各方稱許。

其實甘迺迪支持墮胎權利、限制死刑、擴大同性戀權利等立場，受到支持川普的保守派撻伐，甚至要求彈劾他，還斥之為「美國最危險的人物」。

川普與甘迺迪個性截然不同，兩人卻頗為投合，彼此家人也有往來，川普方面更刻意對甘迺迪下軟功夫。

在此同時，白宮其他盟友則明白地警告甘迺迪，民主黨控制參院的風險。

參院司法委員會主席葛拉斯理，上個月即在電台節目緊急喊話說，高院九位大法官如有人考慮今年退休，必須趕快。

他們也私下向甘迺迪力陳各種利害關係，表示協助川普成功任命連串保守派法官的白宮法律顧問麥甘恩，期中選舉後即將去職，到時候要讓新任命的大法官通過參院認可會更麻煩。

甘迺迪在本議事期最後一天宣布退休，終使川普心願得償。