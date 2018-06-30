川普大法官提名名單 傳已縮為5人

2018-06-30 14:09 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



立場中立的美國最高法院大法官甘迺迪（Anthony Kennedy）宣布退休，7月底卸任，總統川普29日表示將在7月9日宣布提名人；保守派幾十年來一直都試圖在最高法院鞏固多數地位，川普心目中的大法官人選可能是誰？

擇定大法官的程序正迅速進行，川普28日在威斯康辛州演講時曾說：「總統所能做的最重要決定，就是挑選最高法院大法官；而且還得運氣夠好，才有這機會。」

川普29日會見了由兩黨參議員組成的小組討論提名程序。

川普在總統大選期間曾公布一份大法官候選人名單，2017年11月更新過這份25人名單；網路媒體Circa報導，此次的遴選名單已縮小為五人，他們在政治、意識形態和法律見解方面，都具有很強的保守派資歷。

協助川普草擬候選人名單的保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深法律研究員季平（Thomas Jipping）預期，川普會依據去年選擇保守派大法官戈薩奇的脈絡，挑選大法官。

戈薩奇去年獲得兩黨支持；季平表示，「我認為川普總統將幫助司法機構恢復其運作方式。」

季平的說法，淡化了下任大法官政治傾向對特定議題的的重要性；他說，川普名單上的每名候選人是原始主義原則的代表；他們都相信，法官的作用是在憲法框架內解釋法律行事，而非「心血來潮」般的立法或推翻立法。

去年曾為川普提供大法官建議人選的保守派政策研究機構「聯邦主義者協會」（Federalist Society）副執行長李歐（Leonard Leo）則向媒體表示，照川普說法，大法官人選需符合三個核心特質：超級合格、 不軟弱、按照制憲者的意思解釋憲法。

川普最近陸續提及他想選的人有哪些特質，他說，要找有才智的人，他也偏愛年輕一點的候選人，「可以一當就是40年、45年。」

如果要實際服務45年的話，川普的名單上只有一人合格，37歲的俄克拉荷馬州最高法院法官威里克（Patrick Wyrick）。

此外，川普還希望替代人選可以繼承甘迺迪大法官的偉大遺產；而甘迺迪屬於傳統的保守派法學家，認為最高法院的作用僅限於解釋法律和美國憲法。

據傳，川普的大法官決選五人名單包括：第三巡迴上訴法院52歲的哈迪曼（Thomas Hardiman）、第六巡迴上訴法院51歲的凱斯利奇（ Raymond Kethledge）、華府巡迴上訴法院53歲的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、第七巡迴上訴法院46歲的艾咪．巴瑞特（Amy Coney Barrett），以及第六巡迴上訴法院49歲的薩帕（Amul Thapar）；其中僅巴瑞特是女性。